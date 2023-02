Zbulohet pulla e re britanike

23:00 08/02/2023

Me imazhin e Mbretit Charles, por pa kurorë

Janë zbuluar, për herë të parë pullat e reja “të përditshme” që shfaqin imazhin e mbretit Charles.

Nga monedhat dhe kartëmonedhat e deri te shifra zyrtare mbretërore e përdorur nga qeveria, Britania ka prezantuar dalëngadalë zëvendësimet me monarkun e ri që nga vdekja e Mbretëreshës në Shtator të 2021-it.

Në përputhje me një traditë që daton që nga Penny Black i parë në vitin 1840, vula e re “përfundimtare” përdor një version të përshtatur të një portreti të Charles nga skulptori britanik Martin Jennings, i cili gjithashtu shfaqet në monedha të reja.

David Gold, Drejtor i Çështjeve të Jashtme dhe Politikës në Royal Mail shprehet:

“Si me të gjitha pullat, monarku i miratoi dhe kështu shpresojmë që ai të jetë i kënaqur me këtë dizajn.Udhëzimi që na u dha ishte të mos përpiqeshim të dilnim jashtë kornizës ose të përpiqeshim të ktheheshim në ndonjë drejtim tjetër, por të ruanim atë imazh tradicional me të cilin jemi mësuar të gjithë”.

Pulla e re, e cila do të dalë në shitje në fillim të Prillit, përbëhet vetëm nga koka e mbretit dhe vlera e saj mbi një sfond me ngjyrë të thjeshtë. Mbreti nuk mban kurorë. Charles është monarku i shtatë britanik që shfaqet në një pullë përfundimtare. Pullat ekzistuese me imazhin e Elizabeth do të mbeten të vlefshme dhe në shpërndarje derisa të përfundojnë ato që kanë mbetur në stok.

