Zbulohet vila për kultivimin e kanabisit në Fier

Shpërndaje







09:23 15/02/2023

Në kuadër të operacionit policor të koduar “Vila” është zbuluar në Fier një vilë 3-katëshe që ishte përshtatur për kultivimin e kanabisit me anë të llambave.

Në lidhje me këtë rast është arrestuar në flagrancë pronari i vilës 3-katëshe, 44-vjeçari Erjon Marini alias Xhevair Gashi, banues në Dërmënas i cili kishte përshtatur 5 dhomat e njërit kat për kultivimin e bimëve narkotike, me anë të llambave që furnizoheshin me lidhje të paligjshme të energjisë elektrike.

Gjithashtu në pranga janë vënë edhe faturisti i OSHEE, 40-vjeçari Klajdi Gremi dhe elektricisti i OSHEE-së 47-vjeçari Behar Fata për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”.

Policia ka sekuestruar 181 bimë narkotike të cilat ishin kultivuar në vazo që u gjetën brenda ambienteve të përshtatura me llamba, dhjetëra llamba dhe pajisje të tjera elektrike që ishin instaluar në 5 ambientet e banesës.

Gjithashtu, u bë bllokimi i vilës 3-katëshe në ambientet e së cilës ishin kultivuar bimët narkotike.

Vijon puna për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të dyshuar të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Në bashkëpunim me Prokurorinë, vijon dhe hetimi pasuror ndaj pronarit të vilës.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, për veprime të mëtejshme./tvklan.al