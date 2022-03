Zelenski flet në PE: Tregoni me fakte që jeni me ne

Shpërndaje







15:36 01/03/2022

I fshehur në bunkerë, jo vetëm për t’u mbrojtur bombave ruse, por edhe për t’i shpëtuar përpjekjeve të posaçme të mercenarëve të Putinit për t’a vrarë, Presidenti ukrainas Volodimir Zelenski u shfaq përpara europarlamentarëve përmes një videokonferencë, gjatë seancës së jashtëzakonshme të zhvilluar këtë të hënë për luftën në Ukrainë. Presidenti pro-perëndimor kërkoi nga Bashkimi Europian “jo vetëm fjalë”.

“Tregojeni me fakte që jeni me ne. Tregojeni me fakte se nuk do të na lini në baltë. Tregojeni me fakte se jeni europianë me të vërtetë, e më pas jeta do të fitojë mbi vdekjen, drita do të fitojë mbi errësirën. Rroftë Ukraina”.

Gjatë fjalimit të tij, Zelenski u përlot teksa përshkruante vuajtjet që po përjetojnë banorët e Kievit, Harkivit e të tjera qyteteve ukrainase, ku vetëm gjatë kësaj të marte ka pasur një numër të lartë viktimash.

Bashkimi Europian për të parën herë që prej themelit vendosi të dërgojë armë në një zonë konflikti, në Ukrainë. Për të mbështetur këtë vend bllokoi mediat e Moskës dhe hapësirën ajrore për avionët që vijnë dhe shkojnë në Rusi. Por Presidenti i Këshillit Europian Charles Michel e konsideron çështje delikate kërkesën e Zelenskit për ta anëtarësuar Ukrainën me procedura të shpejta.

“Anëtarësimi është një aspiratë e hershme e Ukrainës, por brenda unionit kemi opionione të ndryshme dhe shumë të ndjeshme për zgjerimin. Komisioni Europian do të pranojë zyrtarisht kërkesën, ndërsa pas konsultimeve i takon Këshillit të vendosë”.

Eurodeputetët diskutuan edhe një rezolutë ku dënohet sulmi rus në Ukrainë, në pikën 35 të së cilës shprehet keqardhja për Serbinë që nuk iu bashkua vendeve të BE-së me sanksione ndaj Moskës dhe falenderohen vendet e tjera të rajonit që e ndërmorën këtë hap.

Tv Klan