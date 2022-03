Zelenski fton Putinin në bisedime kokë më kokë

16:18 22/03/2022

Biden: Moska ka në plan përdorimin e armëve kimike

Pas mbylljes pa rezultat të raundit të radhës të bisedimeve mes delegacioneve të Kievit dhe Moskës të Hënën, presidenti ukrainas Volodimir Zelenski fton sërish në takim kokë më kokë Vladimir Putinin.

Duke folur për mediat vendase, Zelenski tha ndër të tjera se për hir të dhënies fund të konfliktit, ishte gati të diskutonte me Putinin edhe për Krimenë dhe republikat separatiste lindore. Njohja e Krimesë si territor rus dhe pavarësisë së Luhanskut e Donjeckut janë dy kërkesa që Moska i ka shtuar pas nisjes së sulmit ndaj Ukrainës.

Megjithatë, Zelenski ka deklaruar se nuk do t’u dorëzojë rusëve asnjë centimetër nga territori i vendit. Presidenti i Ukrainës shprehet i gatshëm të heqë dorë nga objektivi për anëtarësimin e vendit në NATO, vetëm që Rusia të tërheqë trupat. Ai tha po ashtu se marrëveshja përfundimtare që mund të arrihet me Rusinë do të shtrohet për miratim me referendum popullor.

E teksa sulmi rus në Ukrainë po ashpërsohet, presidenti amerikan Xho Bajden paralajmëroi se Moska ka në plan të përdorë armë kimike, të ndaluara nga konventat ndërkombëtare. Bajden tha se ushtria ruse ka gati planin e përdorimit fshehurazi të këtyre armëve, për të akuzuar ushtrinë ukrainase si përdoruese të tyre, në mbështetje të spekulimeve se Uashingtoni ka ngritur laboratorë për armë kimike në Ukrainë. Kremlini hodhi poshtë këto akuza, ndërsa paralajmëroi me ndërprerje të marrëdhënieve diplomatike me Shtetet e Bashkuara.

