Zelensky akuza Putin: Propagandë për vrasjet e civilëve, po hedhin dyshime që…

09:25 05/04/2022

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka akuzuar Rusinë se po tenton që të mbulojë provat e krimeve të luftës që janë kryer nga trupat e saj në zonat e pushtuara.

Zelensky, i cili do të ketë fjalim në një takim që do të ketë Këshilli i Sigurimit të OKB-së, ka akuzuar regjimin e Vladimir Putin për ngritjen e një operacioni propagandë për të hedhur dyshime se civilët ukrainase janë vrarë nga forcat mbrojtëse.

“Duhet të jemi të ndërgjegjshëm se pas vrasjes masive të civilëve në rajonin e Kievit, pushtuesit mund të kenë një qëndrim ndryshe ndaj krimeve të tyre”, tha udhëheqësi ukrainas.

“Ata kanë nisur një fushatë false për të mbajtur të fshehtë fajin që kanë në vrasjet masive të civilëve në Mariupol. Do të bëjnë dhjetëra intervista në skenë, do të rieditojnë regjistrime dhe do të vrasin njerëz në mënyrë specifike për ta bërë të duket sikur janë vrarë nga dikush tjetër”, tha Zelensky.

Sipas Zelensky-t, Rusia e ka përdorur të njëjtën taktikë kur ka rrëzuar një avion Boeing në rajonin e Donbasit dhe më pas akuzuan Ukrainën.

“Dolën me teori të ndryshme konspirative. Arritën aq larg sa pretenduan se trupat e pajetë u lanë në avion para se të rrëzohej”, tha ai.

Zelensky i ka bërë thirrje liderëve Perëndimorë që të vendosë të tjera sanksione mbi regjimin e Vladimir Putin, duke thënë se ndëshkimet “duhet të jenë më në fund më të fuqishme”./tvklan.al