Zelensky betohet: Do ta nxjerrim ushtrinë ruse para drejtësisë

Shpërndaje







09:45 05/04/2022

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka premtuar se do të ndjekë pretendimet për krime lufte kundër forcave ruse në rajonet e pushtuara të vendit.

Gjatë një fjalimi për popullin e tij, Zelensky tha se hetuesit do të bëjnë maksimumin për të identifikuar autorët e këtyre armiqësive.

“Po bëjmë gjithçka mundemi për të identifikuar stafin e ushtrisë ruse të përfshirë në këto krime. Do të jetë një punë e përbashkët e shtetit tonë me BE dhe institucionet ndërkombëtare, në veçanti Gjykatën Ndërkombëtare Kriminale. Të gjitha krimet e pushtuesit janë të dokumentuara. E gjithë baza procedurale e nevojshme do të përgatitet për të sjellë para drejtësisë ushtarët rusë fajtorë për çdo krim që kanë kryer”, tha Zelensky.

Udhëheqësi ukrainas ka shtuar se ka diskutuar statusin e hetimeve me Presidenten e KE-së, Ursula Von Der Leyen, Presidentin polak Andrzej Duda dhe kancelarin austriak Karl Nehammer./tvklan.al