Zelensky do të mbërrijë nesër në Uashington

Shpërndaje







23:30 20/12/2022

Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të udhëtojë në Uashington ditën e nesërme.

Lajmin e ka bërë të ditur Reuters duke cituar një publikim të uebsajtit “Punchbowl News”.



Presidenti ukrainas do të udhëtojë për në Kapitol, ku do të zhvillojë takime me lidershipin e Kongresit dhe krerët e Komiteteve të Sigurisë Kombëtare nga partitë Demokratike dhe Republikane , raporton Punchbowl News duke cituar burime të mirëinformuara./tvklan.al