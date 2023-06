Zelensky: Kundërsulmi ukrainas për rimarrjen e territoreve të pushtuara nga rusët do të nisë shpejt

20:16 03/06/2023

Kundërsulmi ukrainas për rimarrjen e territoreve të pushtuara nga rusët do të nisë shumë shpejt, siç e konfirmoi vetë presidenti ukrainas Volodimir Zelenski në një intervistë për Uoll Strit Xhërnëll.

“Mendoj se që sot jemi gati për ta nisur. Besoj fort se do të kemi sukses. Nuk e di se sa do të zgjasë dhe është e qartë që shumë ushtarë do të vdesin.“

Ushtria ukrainase është furnizuar mirë me armë nga Perëndimi, përfshirë ato me rreze të gjatë veprimi, tanke dhe pret edhe avionë luftarakë të cilët e para ia ka premtuar SHBA. Megjithatë, për Zelenskin nevojiten ende shumë furnizime të tjera. Në intervistë thotë se ka hequr dorë nga ambicia për anëtarësimin e vendit në NATO.

“Nuk duam të bëhemi pjesë e NATO-s. Duhej të ishim bërë 15 vite më parë. Jemi të vetëdijshëm që nuk mund të anëtarësohemi në mes të kësaj luftës.“

Ngrohja e motit ka shtuar pritshmëritë se kushtet janë të favorshme për nisjen e një ofensive kundër rusëve. Kohët e fundit, ushtria ukrainase ka goditur edhe shumë depo ruse armatimesh në zonat veriore dhe jugore që janë nën kontrollin e tyre.

