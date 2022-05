Zelensky: Lufta do të përfundojë me diplomaci

11:55 22/05/2022

Ukraina ka sugjeruar se është e gatshme të rifillojë bisedimet me Rusinë pasi Moska pretendoi se kishte marrë kontrollin e plotë të qytetit të rrethuar të Mariupolit, çmimi i saj më i madh që kur pushtoi Ukrainën në Shkurt.

Duke folur për një kanal televiziv të shtunën, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskiy, tha se “diskutimet midis Ukrainës dhe Rusisë pa dyshim do të zhvillohen”.

“Në çfarë formati nuk e di, me ndërmjetës, pa ta, në një grup më të gjerë, në nivel presidencial”, shtoi ai. “Por lufta do të jetë e përgjakshme, do të ketë luftime dhe do të përfundojë përfundimisht vetëm përmes diplomacisë. Ka gjëra që mund të arrihen vetëm në tryezën e bisedimeve. Ne duam që gjithçka të kthehet si më parë, por Rusia nuk e dëshiron këtë.”

Gjatë intervistës, Zelenskiy foli për krijimin e një dokumenti që ruan garancitë e sigurisë për vendin e tij. Megjithëse do të mbaheshin diskutime dypalëshe me Rusinë, dokumenti do të nënshkruhet nga “miqtë dhe partnerët e Ukrainës, pa Moskën”, shtoi ai.

Megjithatë, ai paralajmëroi se parakushti për rifillimin e negociatave ishte që Moska të mos vriste trupat ukrainase që kishin mbrojtur fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol. “Gjëja më e rëndësishme për mua është të ruaj numrin maksimal të njerëzve dhe ushtarëve,” tha ai.

Luftimet e ashpra vazhduan në Donbasin lindor, ku Zelensky tha se trupat ruse kishin “shkatërruar plotësisht” qytetet Rubizhne dhe Volnovakha, “ashtu siç bënë Mariupol”, duke shtuar se rusët “po përpiqeshin të bënin të njëjtën gjë me Severodonetsk dhe shumë qytete të tjera”.

