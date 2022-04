Zelensky: Në Borodyanka po përsëritet masakra e Bucha-s

Shpërndaje







09:54 08/04/2022

Shkatërrimi i qytetit të Borodyanka është shumë më i tmerrshëm sesa ai që është zbuluar tashmë në Bucha, ka deklaruar presidenti ukrainas Volodymr Zelensky në fjalimin e tij drejtuar kombit. Njëzet e gjashtë trupa janë nxjerrë nga nën rrënojat e dy ndërtesave të apartamenteve të shkatërruara në Borodyanka, në veriperëndim të Kievit. Në qytetet në periferi të Kievit u zhvilluan luftime të ashpra ku forcat ruse bombarduan disa ndërtesa.

Gjatë natës forcat ruse goditën katër depo karburanti me raketa me precizion të lartë në Ukrainën lindore, të cilat furnizojnë me karburant forcat ukrainase në Kharkiv, Nikolaev dhe rajonin e Donbasit. Kanadaja do të vërë 1 miliardë dollarë kanadezë në dispozicion të Ukrainës nëpërmjet Fondit Monetar Ndërkombëtar sipas buxhetit të fundit federal të shpallur nga qeveria Liberale në Otava. Buxheti cakton gjithashtu 500 milion dollarë në kontribute ushtarake për Ukrainën.

Klan News