Zelensky në darkën informale të liderëve të BP, mungon Shqipëria

23:39 21/08/2023

Von der Leyen: Duhet të rrëzojmë barrierat që ekzistojnë

Duhet të ishte një takim mes drejtuesve të BE-së dhe liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor për të diskutuar perspektivën europiane të rajonit, por gjithë vëmendjen e takimit informal të thirrur nga kryeministri grek Qiriako Mitsotaqis në Athinë e mori vizita e bëftë e presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky.

Zelensky u prit në pallatin Maximos dhe pas një takimi dypalësh, sëbashku me kryeministrin Mitsotaqis në një koferencë të përbashkët për media u angazhuan të bashkëpunojnë më tej për t’i dhënë fund sulmit rus ndaj Ukrainës.

Më pas ata iu bashkuan darkës informale ku të pranishëm, krahas krerëve të BE-së dhe liderëve të Ballkanit Perëndimor merrnin pjesë edhe drejtuesit e vendeve ballkanike që janë pjesë e BE-së.

Në takim mungoi kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili siç pranoi edhe zëdhënësi i qeverisë greke në një intervistë televizive nuk ishte ftuar në këtë takim për shkak të qëndrimit që ka mbajtur për çështjen Beleri.

Në darkën jo formale nga Shqipëria ishte ftuar presidenti Bajram Begaj, por i cili nuk morri pjesë për shkak të axhendës së përcaktuar më herrët.

E nisur pikërisht nga marrëdhëniet e brishta që ekzistojnë mes vendeve të rajonit, presidentja e komisionit europian Ursula Von Der Leyen në një mesazh mediat sociale theksoi nevojën për rrëzimin e barrierave.

“Ne duhet t’i sjellim miqtë tanë, anëtarët aspirantë të BE-së shumë më afër nesh dhe shumë më shpejt. Gëzohem që jam në Athinë për të diskutuar perspektivën evropiane të fqinjëve dhe partnerëve tanë në Lindje dhe në Ballkanin Perëndimor. Ne do të vazhdojmë të rrëzojmë barrierat midis rajoneve tona.”

Ajo e shfrytëzoi darkën informale për të zhvilluar takime të ndara edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e serbisë Aleksandër Vuçiç me të cilët diskutoi për nevojën e uljes së tensioneve dhe riangazhimin e palëve në dialogun e ndërmjetësuar nga BE.

