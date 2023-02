Zelensky në Londër kërkon armatime të reja

15:53 08/02/2023

Forcat ajrore dhe marinsat e Ukrainës do trajnohen nga britanikët

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskiy mbërriti në Britaninë e Madhe ku u prit nga kryeministri Rishi Sunak të cilin e falenderoi për ndihmat ushtarake. Londra ishte ndalesa e tij e parë në udhëtimin e tij të dytë jashtë vendit që kur Rusia pushtoi Ukrainën më 24 shkurt. Diplomatët europianë thanë se më pas Zelenski do të vizitojë edhe Brukselin.

“Kënaqësi e madhe të mirëpres mikun tim Presidentin Zelenski. Është një privilegj që të kemi këtu Volodomyr, ne duam të qëndrojmë pranë teje gjatë gjithë këtij konflikti dhe të sigurojmë që të jesh fitimtar”, tha kryeministri britanik Rishi Sunak.

“Jemi vërtet krenarë dhe kemi marrëdhënie shumë të mira me Rishin dhe është shumë e rëndësishme për sigurinë e të gjitha vendeve, sigurisht për sigurinë e botës”, u shpreh Zelenskiy.

Zelenskiy do të takohet gjithashtu me mbretin Charles III, ku do t’i drejtohej parlamentit dhe do të vizitojë trupat ukrainase që stërviten në Britani. Zyra e Sunak njoftoi sanksione shtesë ndaj Rusisë, si dhe plane për të përshpejtuar furnizimin me pajisje ushtarake në Kiev. Për herë të parë, forcat ajrore dhe marinsat e Ukrainës do të përfshihen tani në programin e trajnimit britanik.

