Zelensky paralajmëron sulme të reja raketore

14:07 28/11/2022

Termocentrali bërthamor i Zaporizhzhia mbetet nën kontrollin rus pas lajmeve se forcat ruse mund të përgatiteshin të largoheshin

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky një fjalim ka bërë të ditur se Rusia së shpejti do të nisë një seri sulmesh të reja raketore , duke paralajmëruar forcat e tij mbrojtëse dhe qytetarët që të përgatiten për sulmin.

“Ne e kuptojmë se terroristët po përgatisin sulme të reja. Këtë e dimë me siguri. Dhe për sa kohë që ata kanë raketa, ato nuk do të ndalen, për fat të keq,” u shpreh Zelensky.

Termocentrali bërthamor i Zaporizhzhia mbetet nën kontrollin rus. Njoftimi vjen pasi kreu i firmës shtetërore të energjisë bërthamore të Ukrainës sugjeroi se kishte shenja se forcat ruse mund të përgatiteshin të largoheshin nga centrali i pushtuar. Prokurori i Përgjithshëm i Ukrainës, Andriy Kostin, për BBC ka deklaruar se sulmet e Rusisë në infrastrukturën ukrainase të energjisë përbëjnë gjenocid. Sulmet në objektet kyçe kanë shënjestruar “gjithë kombin ukrainas” dhe kanë qenë përpjekje për të arritur te dorëzimi i Kievit, ka thënë ai.

Ndërkaq Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë gjetur mënyra për të menaxhuar rreziqet bërthamore në nivelin e agjencive të inteligjencës, tha e ngarkuara me punë e ambasadës amerikane në Moskë Elizabeth Rood për agjencinë shtetërore të lajmeve ruse Ria Novosti.

“Shtetet e Bashkuara kanë kanale për menaxhimin e rreziqeve me Federatën Ruse, veçanërisht rreziqet bërthamore, dhe ky ishte qëllimi i takimit të drejtorit të CIA-s Burns me homologun e tij rus. Drejtori Burns nuk negocioi asgjë dhe ai nuk diskutoi një zgjidhje të Konflikti në Ukrainë. Presidenti Biden është i përkushtuar të diskutojë kontrollin e armëve dhe të përcaktojë se cilat do të jenë marrëveshjet e ardhshme. Ne presim përpara se kur do të jemi në gjendje të rifillojmë dialogun strategjik”, ka thënë Elizabeth Rood e ngarkuar me punët e Ambasadës Së SHBA-së në Moskë.

Kremlini nga ana tjetër ka mirëpritur një ofertë të Vatikanit për të ofruar një platformë negociuese për zgjidhjen e konfliktit të Ukrainës, por sipas tyre pozicioni i Kievit e bën këtë gjë të të pamundur. Papa Françesku përsëriti 10 ditë më parë se Vatikani ishte i gatshëm të bënte çdo gjë të mundshme për të ndërmjetësuar dhe për t’i dhënë fund konfliktit midis Rusisë dhe Ukrainës, në një intervistë për të përditshmen italiane La Stampa.

Pentagoni gjithashtu po shqyrton një propozim të Boeing për të furnizuar Ukrainën me bomba me precizion të vogël të montuara në raketa me bollëk, duke lejuar Kievin të godasë shumë pranë linjave ruse, sipas një raporti të Reuters Ukraina po përballet me një nevojë në rritje për armë më të sofistikuara ndërsa lufta vijon.

Klan News