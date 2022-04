Zelensky: Po gjejmë varreza masive thuajse çdo ditë

21:50 12/04/2022

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, duke folur në parlamentin lituanez më herët gjatë ditës së sotme tha se ka “mijëra e mijëra viktima” dhe “qindra raste të torturave brutale” që po zbulohen në zonat e rimarra nën kontroll nga Ukraina.

“Varre të reja masive gjenden pothuajse çdo ditë. Trupat vazhdojnë të gjenden në kanale e bodrume”, tha ai.

Zyrtarët në kryeqytetin e Ukrainës do të vazhdojnë të “hetojnë krimet e luftës” të kryera nga ushtria ruse, u tha Zelensky deputetëve lituanezë.

Zelensky tha po ashtu se janë me qindra rastet e raportuara të përdhunimeve. Ai është i sigurt se Rusia do t’i mohojë akuzat, por krimet sipas tij do të jenë “në ndërgjegjen e propagandistëve rusë”.

Prokurorët ukrainas raportuan këtë të martë se 6 persona u gjetën të vrarë me armë zjarri në bodrumin e një ndërtese në Kiev. Rusia ka mohuar vazhdimisht akuzat për krime lufte dhe ka fajësuar Ukrainën./tvklan.al