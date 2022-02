Zelensky: Rusët janë gati të sulmojnë Kievin

Shpërndaje







23:44 25/02/2022

Përmes një deklarate, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky paralajmëroi se rusët do të sulmojnë Kievin në orët e ardhshme.

“Kjo natë do të jetë e vështirë, shumë e vështirë, por mëngjesi do të vijë. Këtë natë armiku do të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të thyer rezistencën tonë. Këtë natë ata do të nisin një sulm. Këtë natë ne duhet të ngulmojmë. Fati i Ukrainës po vendoset pikërisht tani”, u shpreh ai./tvklan.al