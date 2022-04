Zelensky: Rusia të kërkojë vërtetë paqe, ose të largohet nga arena ndërkombëtare

08:46 14/04/2022

Presidenti Zelensky ka deklaruar së fundmi se Vladimir Putinit i duhet të largohet nga komuniteti ndërkombëtar nëse nuk është në nteresin e tij që të kërkojë një marrëveshje paqeje.

“Ose udhëheqja ruse do të kërkojë vërtet paqe ose si rezultat i kësaj lufte, Rusia do të largohet përgjithmonë nga arena ndërkombëtare. I gjithë ky aktivitet i pushtuesve dëshmon para së gjithash për pasigurinë e tyre. Për faktin se edhe me rezerva të konsiderueshme të pajisjeve ushtarake sovjetike dhe një numër të konsiderueshëm ushtarësh… trupat ruse dyshojnë në aftësinë e tyre për të na thyer, për të thyer Ukrainën”, u shpreh Zelensky.

Presidenti ukrainas falënderoi gjithashtu Presidentin Biden pasi ofroi të dërgonte më shumë armë në Ukrainë./tvklan.al