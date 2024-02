Zelensky: Sot në Tiranë, me mikun e palëkundur të Ukrainës, Kryeministrin Rama

09:17 28/02/2024

Para takimit me Kryeministrin Edi Rama në Tiranë, Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka shkruar në rrjetet sociale se sot merr pjesë në samitin Ukrainë-Europa Juglindore.

“Sot punoj në Tiranë. Do të takoj mikun e palëkundur të Ukrainës, Kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe do të marr pjesë në samitin Ukrainë-Europa Juglindore. Në bisedimet dypalëshe me Kryeministrin dhe stafin e tij, do të diskutojmë për mbrojtjen dhe bashkëpunimin politik, mbështetjen për Formulën e Paqes dhe marrëveshjet e sigurisë. Shqipëria është një nga vendet që ka nënshkruar Deklaratën e Vilniuesit të G7, që ne e vlerësojmë shumë.

Do të diskutojmë për rrugën tonë të përbashkët euroatlantike në samitin Ukrainë-Europa Juglindore, që mbahet për herë të dytë. Do të propozoj mbështetjen e përpjekjeve të Ukrainës për të arritur paqen, si dhe organizimin e Samitit Global të Paqes në Zvicër.

Do të zhvilloj bisedime dypalëse edhe me pjesëmarrësit në samit”, ka shkruar Presidenti ukrainas në rrjetet sociale.

