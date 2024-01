Zelensky sulmon Putinin: Një lider “grabitqar”

23:00 16/01/2024

Kërkon front të bashkuar kundër Rusisë, Putini thotë se është e pamundur të merren territoret e pushtuara

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskiy i kërkoi Perëndimit të tregohet i bashkuar kundër presidentit rus Vladimir Putin dhe të rrisë mbështetjen për Kievin për të siguruar që Moska të mos mbizotërojë në luftë. Hezitimi perëndimor në mbështetjen për Kievin dhe frika e një përshkallëzimi në luftë me Rusinë po marrin shumë kohë dhe mund të zvarrisin luftimet me vite, tha ai në Forumin Ekonomik Botëror në Davos. Zelenskyy paralajmëroi aleatët e tij perëndimorë se presidenti rus Vladimir Putin është një “grabitqar” që nuk do të kënaqet me një konflikt “të ngrirë”.

“Forca e plotë e sanksioneve mund ta kishte detyruar Putinin të bënte lëshime. Për shkak parimit ‘mos përshkallëzoni’ koha kaloi. Dhe jeta e shumë, e shumë prej luftëtarëve tanë më me përvojë humbi. Disa mundësi u humbën. Në fakt, Putini e mishëron luftën. Të gjithë e dimë se ai është arsyeja e vetme pse vazhdojnë luftërat dhe konfliktet e ndryshme. Ai nuk do të ndryshojë. Ne duhet të ndryshojmë, të gjithë duhet të ndryshojmë në atë masë sa çmenduria që qëndron në kokën e këtij njeriu apo në kokën e ndonjë agresori tjetër të mos mbizotërojë.”

Thirrja e tij për një front të bashkuar kundër Putinit, vjen në sfondin e “lodhjes së donatorëve” në Perëndim, si dhe shqetësimin se ish-presidenti i ShBA-së, Donald Trump, i cili promovoi marrëdhënie miqësore me Putinin, mund të kthehet në Shtëpinë e Bardhë vitin e ardhshëm.

“Kushdo mendon se kjo ka të bëjë vetëm me ne, kjo ka të bëjë vetëm me Ukrainën, ata janë thellësisht të gabuar,” tha ai në një fjalim në anglisht në vendpushimin zviceran të skive. “Udhëzimet e mundshme dhe madje edhe afatet kohore të një agresioni të ri rus përtej Ukrainës bëhen gjithnjë e më të dukshme.”

Ndërsa sulmoi Putinin, Zelensky gjithashtu lëshoi kritika të mprehta për udhëheqësit botërore që përsëritën papushim konceptim mos përshkallëzo përpara pushtimit të plotë të Rusisë në vitin 2022.

“Pas 24 shkurtit, asgjë nuk e dëmtoi koalicionin tonë më shumë se ky koncept. Çdo deklaratë ‘mos u përshkallëzo’ për ne, dukej si ‘Ti do të fitosh për Putinin”, tha Zelenskyy.

Paralel në Moskë, presidenti rus Vladimir Putin i sfidoi të gjithë dhe deklaroi se tani është “e pamundur” t’i marrësh Rusisë arritjet ushtarake që kishte bërë në Ukrainë.

“Sa i përket procesit të negociatave, është një përpjekje për të na bërë të refuzojmë ato përfitime që kemi arritur në 1.5 vitet e fundit. Është e pamundur. Të gjithë e kuptojnë se kjo është e pamundur. Dhe qeveria e Ukrainës e kupton atë. Dhe elitat perëndimore e kuptojnë. Të gjithë e kuptojnë.”

Duke folur për bisedimet e mundshme të paqes, Putini tha gjithashtu se idetë e paraqitura nga Ukraina janë “formula ndaluese për procesin e paqes”. Putin tha gjithashtu se shtetësia e Ukrainës mund të pësojë një “goditje të pariparueshme” nëse modeli i konfliktit vazhdon dhe Rusia nuk do të detyrohet kurrë të braktisë fitimet që kishte bërë.

