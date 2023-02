“Zemër Luana” ‘detyron’ Dj Dagz dhe Shpat Kasapin të fshijnë skenën, Luana Vjollca jep mesazhin e duhur për të gjithë!

22:08 12/02/2023

“Zemër Luana” është spektakli që ka rrëmbyer zemrat e të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Edhe këtë të diel ka ardhur me larmi të ftuarish e mjaft argëtim. “Zemër Luana” në autorësi dhe moderim të Luana Vjollcës ka vulosur edhe një herë suksesin. Të ftuarit specialë kanë qenë moderatorja Einxhel Shkira dhe partneri i saj, DJ i njohur si DJ Dagz, këngëtari i shumë pëlqyer Shpat Kasapi dhe partnerja e tij Selvije Kasapi, këngëtarja e mirënjohur Anxhela Peristeri dhe aktorja Monika Lubonja.

Si çdo javë askush nga të ftuarit nuk mund t’i shpëtonin as ngacmimeve të aktorit Eglein Laknori, i cili këtë herë ka qenë në rolin e vajzës seksi që hyn në skenë me këngën e Jennifer Lopez “Ain’t Your Mama”. Egi ndërkohë që është afruar në mes të skenë duke bërë pis skenën me pudër e sende të ndryshme, iu drejtua Dagzit dhe Shpatit se duhet të fshijnë pak skenën se kështu duhet ta bënin duke u sjellë në vëmendje përmes shakasë tekstin këngës së JLO, se nuk “Nuk do të gatuaj gjithë ditën, nuk jam mamaja jote! Unë nuk do të laj rrobat tuaja, nuk jam mamaja juaj!”.

Çunat “u bindën” pa diskutim ndaj Egit dhe filluan të fshinin rrëmujën që ai shkaktoi, ndërsa pas tyre vazhdoi edhe autorja Luana Vjollca të fshinte skenën me fshesë në dorë, duke dhënë një mesazh mjaft të mirë, sidomos për meshkujt se duhet t’i ndihmojnë gratë e tyre në çdo punë, apo moment, jo vetëm ato të punojnë qoftë edhe punët e shtëpisë dhe se puna nuk është turp./tvklan.al