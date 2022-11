“Zemër Luana”/ Don Xhon rendit nga më e mira tek më pak… Erën, Loredanën …

Shpërndaje







23:37 06/11/2022

Të ftuarit e parë të autores dhe moderatores Luana Vjollca në premierën e “Zemër Luana” ishin Butrint Imeri dhe Don Xhoni. Ashtu siç pritej mbrëmja e kësaj të diele ishte plot argëtim, të qeshura pafund, sfida të forta, por pyetjet më pikante ishin në sfidën përmbyllëse të programit: “Në gojë të luanit hedhim halle”!

Të ftuarit dhe kapitenët u vendosën përballë 1 pyetjeje të sikletshme, por nëqoftëse do të përgjigjeshin, atyre nuk do u derdhej diçka mbi kokë nga goja e luanit.

Kështu veproi edhe reperi Don Xhoni, i cili zgjodhi t’i përgjigjej pyetjes se cila nga 3 bashkëpunimet me Encën, Loredanën dhe Era Istrefin është më miri edhe ai më pak, duke i renditur!

“Në vend të 3-të kënga me Encën, në vend të dytë kënga me Loredanën dhe në vend të parë është kënga me Era Istrefin, “Hala”, kjo ishte renditja që Don Xhoni bëri gjatë sfidës “Në gojë të luanit hedhim halle”./tvklan.al