“Zemër Luana” | Einxhel Shkira ka dy fjalë për Luana Vjollcën: E ke vërtetuar se këtë gjë di ta bësh më së miri!

23:52 12/02/2023

Moderatorja e njohur Einxhel Shkira dhe partneri i saj Dj Dagz ishin të ftuar mbrëmjen e sotme në spektaklin e argëtimit “Zemër Luana”, nën drejtimin e Luana Vjollcës, në Televizionin Klan.

Teksa po vjen fundi i programit për mbrëmjen e sotme, Einxhel nuk mundi të mos thoshte dy fjalë për autoren dhe moderatoren e programit “Zemër Luana” në këtë fillim pjese të tretë. Ajo tregoi se gjithmonë Luana i ka pëlqyer si “rol model”, kur ka qenë në drejtimin e spektakleve dhe programeve më në zë dhe kjo falë punës së saj. Ndërkohë Einxhel shtoi se këtë gjë autorja Vjollca e ritregoi edhe me epokën e saj të re me “Zemër Luana”, duke nisur gjithçka sërish nga zero ia doli të ketë sukses të madh edhe këtë herë.

“Luana e ke vërtetuar se këtë gjë di ta bësh më së miri dhe je shumë punëtore. Çfarë më pëlqen më shumë te ti është se nuk dorëzohesh. Këto fjalë nuk po i them vetëm tani, por i kam thënë edhe në dalje të tjera të miat televizive”, u shpreh Einxhel. Luana e falenderoi për këto fjalë, duke thënë se edhe ajo e pëlqen dhe e ka ndjekur si personazh dhe është shumë e lumtur për veprimin që Einxhel bëri ku tregon si vajzat dinë më së miri të përkrahin vajzat./tvklan.al