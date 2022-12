“Zemër Luana”, Eli Fara dhe Eneda Tarifa zbulojnë kur e kanë dhënë puthjen e parë!

23:55 18/12/2022

Të ftuara në spektaklin e argëtimit “Zemër Luana” me autore dhe moderatore Luana Vjollca ishin edhe dy artistet e mirënjohura Eli Fara dhe Eneda Tarifa.

Dy këngëtaret u vendosën në një përballje me pyetje të shpejta në rubrikën “Zemër Përgjigju” dhe cila do të përgjigjej e para do të fitonte pikë më shumë.

Pyetjes “Kur e kanë dhënë puthjen e parë”, Eneda dhe Eli nuk ngurruan t’i përgjigjeshin dhe për koeçidencë të dyja këngëtaret e kishin dhënë puthjen e tyre pasionante në moshën 16-vjeçare./tvklan.al