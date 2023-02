Zemër Luana | Olsi Bylyku “nxjerr zbuluar” Tayna-n: Reagoi keq, nuk i pëlqeu imitimi! Ja si reaguan VIP-at e tjerë!

00:40 13/02/2023

Edhe kjo mbrëmje në “Zemër Luana” me autorësi dhe moderim të Luana Vjollcës ka qenë e tejmbushur me emocione dhe me një spektakël të vërtetë. Të ftuarit specialë kanë qenë moderatorja Einxhel Shkira dhe partneri i saj, DJ i njohur si DJ Dagz, këngëtari i shumëpëlqyer Shpat Kasapi dhe partnerja e tij Selvije Kasapi, këngëtarja e mirënjohur Anxhela Peristeri dhe aktorja Monika Lubonja.

Pjesë e sfidës së fundit ku të ftuarit ishin të vendosur poshtë “gojës së luanit” në sfidën “Në gojë të luanit hedhim halle” ishin edhe kapitenët e “Zemër Luana” në pyetje. Siç tashmë e dini në këtë lojë të pranishmëve u bëhen pyetje e nëse refuzojnë të përgjigjen u hidhen gjëra të ndryshme mbi kokë nga “goja e luanit”.

Teksa ishte radha e kapitenit të skuadrës “Luanët e verdhë”, Olsi Bylykut, ai shpëtoi të mos të lagej nga goja e “luanit” duke u përgjigjur shumë si gjithmonë mjaft i sinqertë.

Pyetja për Bylykun ishte: “Olsi, ti je një nga aktorët që ka bërë shumë imitime në spektaklet e argëtimit në Shqipëri, sidomos në Klanifornia. Ndaj ne sonte në “Zemër Luana” duam të dimë reagimet e dy prej personazheve VIP që ke imituar; njëri që e ka pritur mjaft mirë ndërsa tjetri që nuk e ka pëlqyer dhe mund të ta ketë ndaluar për ta imituar më tej. Përgjigju me valle duke treguar dy emra ose lahu në halle!”

E teksa askush nuk e priste Olsi zbuloi se personazhi i famshëm që nuk e pritur aspak mirë imitimin e tij ishte reperja e njohur Tayna.

“Tayna është mërzitur për imitimet, por ne jemi aktorë komedie dhe personazhet duhet ta vlerësojnë kur një nga ne i vendosim në skenë pasi mendojmë se ky personazh ka një arsye të mirë për t’u sjellë në skenë për publikun shqiptar. Ndërsa personazhet e tjerë që i kanë pritur mjaft mirë imitimet e mia kanë qenë shumë, si Noizy, Kidda, Elvana Gjata, Getinjo, Mozzik, Don Xhoni e shumë të tjerë me të cilët kam nisur komunikim pas imitimit që u kam bërë”, u shpreh Olsi për “Zemër Luana”./tvklan.al