Zero tatim për pagat deri në 50 mijë Lekë

15:35 30/03/2023

Ibrahimaj: Zbut efektet sociale të krizës

Parlamenti ka shqyrtuar (miratuar) projektligjin për “Tatimi mbi të ardhurat” që veç të tjerash parashikon që për pagat, si të sektorit publik, ashtu dhe atë privat deri në nivelin 50 mijë Lekë, tatimi do të jetë zero.

Për ministren e Financës, ky është një hap që zbut efektet sociale që pati kriza e çmimeve, një hap i cili u rekomandua për t’u hedhur dhe nga Guvernatori i BSH.

“Lehtësimi i barrës tatimore për tatimpaguesit me të ardhura të ulëta, 40 deri në 50 mijë Lekë do të jenë me 0 tatim tek të ardhurat. Efekti në buxhet i kësaj nisme është negativ.”

Në Parlament, ministrja e Financave u përgjigj në një interpelancë kërkuar nga deputetja Jorida Tabaku dhe për kostot që përballoi buxheti i shtetit për programin e rindërtimit. Por shifrat që kanë dy përfaqësueset e të dy kampeve nuk përputhen.

Delina Ibrahimaj: Kostoja totale e rindërtimit është 117.6 miliardë Lekë. Është disburuar deri tani 75.5 miliardë Lekë.

Jorida Tabaku: Si ka mundësi që është tenderuar 1,2 miliardë Euro, ndërkohë që janë paguar pothuajse 700 milionë Euro?

Ibrahimaj dhe Tabaku nuk i shmangën as etiketimet personale.

Tv Klan