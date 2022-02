Zëvendëspresidentja amerikane Kamala Harris takohet me shefin e NATO-s

23:10 18/02/2022

Harris paralajmëron ‘pasoja të rënda’ për Rusinë nëse pushton Ukrainën

Një ditë pasi presidenti amerikan Joe Biden tha se një sulm rus ndaj Ukrainës ka ende shumë mundësi që të ndodhë, zëvendëspresidentja e SHBA Kamala Harris tha se do të ketë “pasoja të rënda” ndaj Rusisë nëse pushton Ukrainën.

Këto deklarata Harris i bëri gjatë takimit me Shefin e NATO-s Jens Stoltenberg. Harris tha se puna që po bëhet për të forcuar marrëdhëniet SHBA-NATO është jashtëzakonisht e rëndësishme.

“Tani për tani, padyshim që jemi të shqetësuar për atë që po ndodh në Ukrainë. Si anëtare e NATO-s, ne ndihemi shumë të fortë dhe do të jemi gjithmonë të përkushtuar ndaj parimit të integritetit territorial dhe sovranitetit. Unë jam këtu për t’ju siguruar që gjatë diskutimeve tona dhe atyre që do të kem me aleatët tanë të tjerë, të qëndrojmë në kontakt të ngushtë”.

Teksa Harris e falenderoi Stotelnberg për përkushtimin dhe punën që ka bërë gjatë 8 viteve në krye të aleancës transatlantike përmendi sanksionet e rënda që do të përballet Rusia nëse ndërhyn në Ukrainë.

“Nëse Rusia ndërmerr veprime agresive, do të ketë pasoja të rënda për sa i përket sanksioneve ekonomike që kemi diskutuar dhe ne e dimë se aleanca është e fortë në këtë drejtim”.

Ndërsa Stoltenberg, tha se SHBA dhe aleanca transatlantike po punojnë më shumë se kurrë për t’i bërë ballë agresionit rus.

