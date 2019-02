Zgjatja e hetimeve, Tahiri: Drejtësia e vonuar nuk është më drejtësi

Ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri ishte këtë të mërkurë në Gjykatën për Krimet e Rënda, për shqyrtimin e ankimimit të tij kundër zgjatjes së afatit të hetimeve.

Në një deklaratë me gazetarët, pasi doli nga Krimet e Rënda, Tahiri kërkoi të mos zgjaten më hetimiet dhe tha se një drejtësi e vonuar nuk është më drejtësi.

“Pa komentuar asnjë vendim të Prokurorisë po pres që ti shkoj drejtësisë deri në fund. Kam pritur dhe do vazhdoj të pres deri në fund. Nuk e kam humbur durimin dhe do pres çdo vendim të Gjykatës. Një gjendje e tillë nuk mund të vazhdojë më, pavarësisht se hetimet kanë janë shtyrë 5 herë shpresoj mos ndodhë më, sepse ka kaluar afati dhe shpresoj të marrë zgjedhje. Drejtësia e vonuar nuk është më drejtësi.

Nëse kjo ndodh me mua imagjinoje çfarë ndodh me njerëzit që kanë 100 halle? Njerëzit bërtasin dhe nuk dëgjohen. Kjo çështje ka kapërcyer çdo limit, sot seanca është shtyrë. Gjykata kërkoi dokumentat që një prokuror nuk i kishte dhe u la për të hënën”.

Organi i akuzës e zhvilloi seancën me dyer të mbyllura, për shkak të sekretit hetimor, por ish ministri Tahiri nuk ka qenë dakord ku tha Prokuroria ka “trafikuar” lajme të pafundme mbi rastin e tij. Ish-ministri i Brendshëm ka qenë i shoqëruar nga avokati i tij, Maks Haxhia.

Tahiri akuzohet se ka bashkëpunuar me grupin e Habilajve për trafikim të lëndëve narkotike dhe shpërdorim detyre. Më 17 Janar të këtij viti, Prokuroria e Krimeve të Rënda njoftoi se do të zgjasë edhe me tre muaj afatet e hetimit për ish-ministrin Saimir Tahiri.

Shkak për zgjatjen e hetimeve është bërë letër-porosia që autoritetet shqiptare i kanë dërguar Malit të Zi dhe Catanias. Përgjigjia ende nuk ka ardhur dhe dosja nuk mund të dërgohet për gjykim nëse nuk ka përfunduar procesi i hetimit./tvklan.al