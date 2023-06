Zgjedhja e kryetarit të PD me shkelje në statut

21:57 11/06/2023

Mungojnë kryetarët e degëve që certifikojnë anëtarësinë, probleme në komisionin zgjedhor

Mes debateve brenda mbledhje dhe presionit të mbështetësve të Lulzim Bashës, kryesia e PD zyrtare vendosi që më 29 Korrik të mbajë zgjedhjet për kryetarin e ri. Ky vendim nuk u mbështet nga Sekretari i Përgjithshëm Gazement Bardhi dhe nga disa deputetë demokratë, të cilët kërkuan që fillimisht zgjedhjet të mbaheshin për strukturat e partisë dhe më pas për kryetarin e ri.

Por, për shkak të përçarjes që PD ka pësuar prej 2 vitesh, procesi për zgjedhjen e kryetarit në fund të muajit Korrik vështirësohet që në hapin e parë. Çertifikimi i anëtarësisë me të drejtë vote duhet të bëhet nga kryetarët e degëve në të gjithë vendin, por për shkak se disa nga kryetarët e degëve janë tërhequr dhe disa kanë kaluar me grupin e Berishës një proces i tillë nuk mund të realizohet, pasi PD zyrtare ka vetëm 29 kryetar degësh nga 71 në total.

Certifikimi i anëtarësisë sipas vendimit që ka marrë kryesia duhet të bëhet nga kryetari i degës dhe grupi i punës që ngre ai. Pra kryetari i një dege cakton dy ose 3 bashkëpunëtorë të cilët përcaktojnë nëse një anëtar e gëzon të drejtën e votës apo jo.

Por në kushtet kur PD zyrtare nuk ka as gjysmën e kryetarëve certifikimi i anëtarësisë pa kryetarët e degëve do të ishte në shkelje të statutit. Një tjetër akt i cili bie ndesh me statutin e PD zyrtare është dhe vet komisioni zgjedhor që do të organizojë procesin për kryetarin e ri.

Pjesa më e madhe e anëtarëve të tij kanë kaluar në anën e Berishës. Për të ndryshuar komisionin zgjedhor duhet të mblidhet Këshilli Kombëtar, të cilin e thërret kryetari i partisë. Por në kushtet kur PD zyrtare nuk ka as kryetar me kompetenca të plota dhe as kryetar të komanduar, plotësimi i vendeve bosh në komision pa mbledhjen e këshillit kombëtar do të ishte në shkelje të statutit të PD.

Pavarësisht se vendimet bien desh me statutin, PD zyrtare është e vendosur që të vijojë procesin për zgjedhjen e kryetarit, duke lënë si afat datën 20 Qershor për dorëzimin e kërkesës së kandidimit nga personat që duan të jenë pjesë në garën për kryetar, ndërsa nga 24 Qershori deri më 27 Korrik do të jetë koha që kandidatët do të zhvillojnë fushatën në të gjithë vendin.

Teksa kryesia i doli kundër, Gazment Bardhi ka bërë lëvizjen e radhës. Në cilësinë e kryetarit të grupit parlament ka thirrur mbledhjen me deputetët të hënën në orën 13:00, të cilët do të tregojnë qëndrimin e tyre për procesin zgjedhor brenda partisë pas vendimit të kryesisë.

