Zgjedhja e Presidentit, Balla: Formula e propozuar e Alibeajt nuk është negociatë

17:20 24/05/2022

Dy raundet e para për zgjedhjen e Presidentit u ezauruan pa asnjë kandidat. Raundi i tretë është vendosur që të mbahet më 30 Maj. Kryetari i grupit parlamentar socialist foli për mediat në dalje të Kryesisë së Kuvendit ku tha se mazhoranca është për të gjitha mënyrat e mundshme për zgjedhjen e presidentit, por me përjashtim të formulës së propozuar nga Enkelejd Alibeaj.

“Ka një propozim tjetër që të vazhdojmë negociatat nëse do t’i quajmë të tilla. Ku ata të vijnë me emrat e tyre, ne të shohim mundësinë që brenda emrave të tyre të shohim kush përmbush pritshmëritë. Kjo është çështja për të cilën dua që të ndalem dhe të them që ne jemi për të gjitha mënyrat e mundshme me përjashtimin e vetëm të formulës së propozuar nga zoti Alibeaj, 4, 2, 1 që nuk është negociatë. Biem dakord që ajo nuk quhet negociatë. Orët, ditët në vijim do të jenë ditë intensive bisedash me kolegët e opozitës që në raundin e 3 të shkohet me një kandidat”, tha Balla.

Ai u shpreh se mazhoranca pret propozime konkrete nga opozita, pasi sipas tij deri më tani nuk ka marrë asnjë emër zyrtarisht./tvklan.al