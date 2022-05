Zgjedhja e Presidentit të ri, Fevziu: U shokova, tryeza e fundit ishte absurde

20:37 05/05/2022

Në një intervistë për “Milori Live” në Klan News, gazetari Blendi Fevziu është shprehur se është shokuar teksa ka dëgjuar seancën ku flitej për Presidentin e ri të Republikës.

Gjatë fjalës së tij përballë gazetares Mirela Milori, Fevziu ka thënë se “tryeza e fundit e diskutimeve presidentin ishte absurde, pasi flitej për procedura dhe jo për thelbin e çështjes”.

Blendi Fevziu: Ndoqa seancën ku flitej për presidentin dhe u shokova. Unë jam njeri që njoh politikën prej 30 vjetësh. Ajo që më bënte përshtypje për shembull duke iu referuar një tryeze të vitit 2002 në të cilin kam qenë shumë i përfshirë midis Nanos dhe Berishës për zgjedhjen e presidentit që ishte Z. Moisiu atëherë ose tryezën e vitit 2007. Problemi kryesor ishte që të dy këto tryeza ishin tryeza politike dhe është folur mirëfilli për kandidatin që do të vijë. Dëgjova tryezën e fundit dhe ishte absurde, flitej për procedura. Çfarë rëndësie ka procedura nëse e bën çdo 7 ditë ose çdo 4 ditë?! Kjo histori e tregon se politika shqiptare ka rënë në pikën më mjerane që merret me detaje dhe jo me thelbin. Roli i presidenti është demontuar në thelbin e tij./tvklan.al