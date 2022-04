Zgjedhja e presidentit të ri, përplasje në grupin e PD

15:37 21/04/2022

Berisha dhe Alibeaj me tone të larta mes tyre

Atë që ia komunikoi mes toneve të larta në mbledhjen e grupit parlamentar, Sali Berisha nuk ia kurseu edhe përpara mediave Enkelejd Alibeajt, të cilin jo vetëm nuk e njeh si kryetar të grupit parlamentar, por njëherazi e cilësoi edhe të përzgjedhurin e Taulant Ballës në negociatat për Presidentin, proces të cilin e konteston me forcë.

“Opozita s’mund të përfaqësohet kurrë me të emëruar nga Taulant Balla. Kjo praktike merr fund e s’do e njohë kurrë PD një praktikë të tillë”, u shpreh Berisha.

Por ndryshe nga Berisha, Alibeaj foli për detyrime kushtetuese e politike të cilave tha se opozita nuk mund t’u shmanget.

“Në mbledhjet e grupit ka gjithnjë zhurmë sepse vjen Berisha, pa asnjë lloj roli, është i lirë të japë opinionin e tij. Njëra rrugë është me bishtin ndër shalë të shmangemi. Duhet të përballemi me Ramën, jo duke ikur, por duke ia grisur fasadën që do të bëjë me zarfe dhe shoqëri civile”, tha Alibeaj.

Për të dakordësuar vendimin demokratët do të zhvillojnë një tjetër mbledhje, ku Alibeaj tha se do të jetë e hapur edhe për mediat.

