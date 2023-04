Zgjedhjet e 14 Majit, ODIHR publikon raportin e ndërmjetëm

18:27 28/04/2023

OSBE-ODIHR ka bërë publik raportin e ndërmjetëm për zgjedhjet e 14 Majit. Në të thuhet se mjedisi politik vijon të jetë i karakterizuar ende nga polarizimi i thellë.

“Mjedisi politik vazhdon të jetë i karakterizuar nga dominimi i elitave politike tradicionale dhe nga polarizimi i thellë ndërmjet partive të mëdha. Kjo, e shoqëruar nga një konflikt brenda PD-së, ndikoi në punën e parlamentit, duke përfshirë dhe reformën zgjedhore”, thuhet në raport.

Po ashtu theksohet se një sërë rekomandimeve të vitit 2020 nuk janë zbatuar ende.

“Dispozitat e reja të paraqitura pas ndryshimeve të vitit 2020, që ndër të tjera kanë të bëjnë me administrimin zgjedhor, financimin e fushatës dhe masat mbrojtëse kundër abuzimit me burimet publike, do të zbatohen në zgjedhjet vendore për herë të parë. Ndërsa, një sërë rekomandimesh të mëparshme të ODIHR-it u adresuan, duke përfshirë ato për masat mbrojtëse kundër abuzimit me burimet publike dhe garancitë e forcuara për balancën gjinore në listat e kandidatëve, shumë prej tyre ende nuk janë zbatuar, përfshirë ato që lidhen me përbërjen e komisioneve zgjedhore të nivelit më të ulët, mekanizmi i tërheqjes së kandidatëve, e drejta e votës për personat me aftësi të kufizuar intelektuale ose psikosociale, përgjegjësia penale për shpifje, përdorimi i materialeve të fushatës të përgatitura nga partitë politike në lajme dhe të drejta të barabarta të vëzhguesve partiakë dhe qytetarë. Në shkurt 2022, Parlamenti ngriti një komision ad hoc për reformën zgjedhore për të ndjekur rekomandimet e paadresuara zgjedhore të ODIHR-it. Komisioni, mandati i të cilit u zgjat së fundmi deri në shtator 2023, ka pasur aktivitet të kufizuar, pa rezultate deri më tani”.

Po ashtu ODIHR thotë se janë vërejtur dy raste të dhunës dhe në një prej tyre është rrezikuar jeta e një anëtari partie.

“Kështu, që fushata ka qenë relativisht modeste dhe me ton të moderuar deri më tani. MVZ-ve të ODIHR-it është në dijeni të dy rasteve të dhunës, ku në njërën prej tyre u rrezikua jeta e një anëtari partie”, thuhet në raport.

Sa i përket fushatë ODIHR thotë se subjektet zgjedhore “duken të jenë të orientuara më tepër ndaj profileve të kandidatëve sesa platformave specifike politike të tyre, ku zgjedhjet e këshillave kanë kaluar në plan të dytë krahasuar me zgjedhjen e kryetarëve të bashkisë”.

/tvklan.al