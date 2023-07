Zgjedhjet e Korrikut, sfida më e madhe politike e kryeministrit Sanchez

14:55 22/07/2023

Zgjedhjet e parakohshme kombëtare që kryeministri Pedro Sanchez ka thirrur për këtë muaj përbën sfidën më të madhe politike gjatë karrierës së tij relativisht të shkurtër. Pasi pa rezultatet në zgjedhjet lokale në Maj, Sanchez nuk mori kohë për të shpallur zgjedhjet e parakohshme në Spanjë, një lëvizje që habiti jo pak kundërshtarët e tij, por jo analistët politikë.

Miguel Engel Murad: Ai është një person që e promovon veten si shumë të guximshëm dhe që nuk ka frikë në karrierën e tij politike. Sanchez ka pasur shumë suksese duke qenë shumë i guximshëm dhe duke shkuar kundër rregullave.

I njohur si “El Guapo” pra “i pashmi” fitoi reputacion kur, si lider i opozitës në vitin 2016, i qëndroi besnik motos së tij “jo do të thotë jo”. Rivali i tij politik Núñez Feijóo dhe kritikë të tjerë shpesh e quajnë Sanchezin jo të besueshëm dhe të gatshëm për të bërë gjithçka për të qëndruar në pushtet.

Ata u përballën me njëri-tjetrin në debatin e parë televiziv më 10 Korrik. Dyshja u përplasën me njëri-tjetrin për një sërë temash nga ekonomia, strehimi dhe pensionet, te mjedisi, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe politikat ndaj grave, duke ndërprerë rregullisht debatin .

Pedro Sanchez: Është e vërtetë që po vuajmë një krizë e çmimeve të energjisë dhe ushqimeve, por është gjithashtu e vërtetë që Spanja është ekonomia kryesore evropiane që ka ulur inflacionin nën 2% për herë të parë. Prandaj, ne po krijojmë vende pune si kurrë më parë, duke performuar në rrethana shumë të vështira, më shumë se ekonomitë kryesore evropiane. Dhe për më tepër, ne po kontrollojmë inflacionin si asnjë ekonomi tjetër e madhe evropiane. A do të thotë se gjërat janë mirë, se çdo gjë është në rregull ? Jo, por ne po shkojmë në drejtimin e duhur.

Megjithatë nuk vonoi kundërpërgjigja e Fejio.

Núñez Feijóo: Ti po na thua se ekonomia po ecën mirë, është mungesë respekti për spanjollët. Dhe këtë e them nga respekti absolut që kam për ju. Kur thua që ekonomia nuk ka pse të devijojë, jam dakord, por që të mos devijosh, duhet të kesh një qeveri të qëndrueshme dhe ke emëruar mbi 40 ministra. Prandaj, është e vështirë të kesh një qeveri të qëndrueshme me më shumë se 40 ministra. Për të pasur një ekonomi të mirë, duhet të kesh një politikë të vetme ekonomike.

Por në debatin e dytë televiziv që pasoi Sanchez do ta gjente veten pa u përballur me kundërshtarin e tij politik. Mungesën e tij kryeministri spanjoll e arsyetoi me faktin se ai nuk mund të përballej me malin e gënjeshtrave që u tha në debatin e parë.

51-vjeçari ka dëshmuar se mund të bëjë të papriturën. Pasi udhëhoqi një kryengritje në bazë për t’u rikthyer në pushtet si sekretar i përgjithshëm i Partisë Socialiste në 2017-ën, një vit më vonë ai udhëhoqi mocionin e parë të suksesshëm të mosbesimit të Spanjës për të rrëzuar paraardhësin e tij konservator dhe për të kaluar në zyrën e kryeministrit.

Sondazhet përpara votimit të 23 Korrikut, tregojnë se Sanchez është pak prapa liderit të Partisë Popullore të opozitës, Alberto Nunez Feijoo, por asnjëri prej tyre nuk është në gjendje të fitojë një shumicë absolute që do të thotë se të dyja partitë do të duhet të mbështeten në marrëveshjet me partitë e tjera për të formuar një qeveri.

Rënia e popullaritet të Sanchez vihet re edhe tek shumë banorë të ishullit La Palma të cilët shprehin pakënaqësi dhe dëshirojnë ndryshime politike. Shpërthimi i vullkanit Cumbre Vieja në fund të vitit 2021 shkatërroi pjesën jugore të ishullit, një pjesë e arkipelagut Kanarie në oqeanin Atlantik, duke detyruar evakuimin e mijëra banorëve dhe duke shkatërruar rreth 3,000 ndërtesa dhe qindra plantacione.

Karin Bansberg, jeton në La Palma prej 31 vitesh. Brenda shtëpisë së saj të vogël prej druri, të siguruar nga qeveria, ajo kujton tokën e saj prej 15,000 metrash katrorë ku kishte vilën e saj.

“Sanchez nuk ka bërë shumë gjëra këtu. Mendoj se kemi nevojë për ndryshim.”

Ndërkohë, qeveria ka premtuar më shumë se 550 milionë Euro për rindërtim, por shumica e banorëve dhe bizneseve e shohin këtë si shumë të vogël duke marrë parasysh dëmin total të vlerësuar me vlerë rreth 1 miliardë dhe ankohen për vonesa në marrjen e ndihmës.

“E rëndësishme është që dikush nga partitë Kanarie të zgjidhet në parlament. Kjo është me të vërtetë e rëndësishme, sepse përndryshe do të na harrojmë”.

Nëse ndodh që partia kryesore e opozitës të formojë një qeveri koalicioni me partinë e ekstremit të djathtë Vox kjo do të bënte që në Spanjë të vinte në pikëpyetje dy shtyllat kryesore të qeverisë së majtë të Sanchez revolucioni i energjisë së gjelbër të mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe një agjendë ambicioze për të drejtat e grave dhe LGBTQ.

Këtë e tregoi edhe përbërja e kabinetit të tij të cilën e përbëjnë më shumë gra se burra. Duke folur rrjedhshëm në anglisht, Sanchez ka rritur prestigjin e Spanjës në Bruksel, ku ai është një mbështetës i fortë i BE-së dhe aleat i Presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, pavarësisht se ajo i përket konservatorëve të Evropës.

