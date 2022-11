Zgjedhjet e mesmandatit, Biden: Ditë e mirë për demokracinë! I gatshëm të punoj me republikanët nëse…

Shpërndaje







23:06 09/11/2022

Një ditë të mirë për demokracinë i ka konsideruar Joe Biden votimet e mesmandatit që u mbajtën në SHBA. Duke folur nga Shtëpia e Bardhë, presidenti amerikan tha se pavarësisht se përgjatë viteve të fundit demokracia është vënë nën testim, me votën e tyre populli amerikan foli. Ai i cilësoi votimet e mesmandatit një ditë të mirë për demokracinë.

Biden tha se rezultatet tregojnë se demokratët qëndrojnë të fortë, duke vënë në dukje se “vala e kuqe” që ishte parashikuar, një shumicë e republikanëve në Dhomën e Ulët dhe Senat, nuk ndodhi.

“Populli amerikan foli dhe tregoi edhe njëherë se jemi demokracia”, tha Biden. Sipas presidentit, partia e tij humbi më pak ulëse sesa pritej në Dhomën e Ulët. Ai më pas solli në vëmendje punën e deri më tani, nga rikuperimi nga pandemia, rindërtimi i infrastrukturës së Amerikës dhe përpjekjet për të mbajtur nën kontroll inflacionin.

“Puna vetëm sa ka filluar”, tha Presidenti amerikan.

Duke folur për bashkëpunimin me e mundshëm me një Dhomë republikane apo Senat, Biden tha se ishte i hapur ndaj çdo ideje të mirë. Megjithatë ai bëri të qartë se nuk do të mbështesë asnjë projektligj që ai beson se do të ishte në dëm të klasës punëtore amerikane, përfshirë uljen e taksave për të pasurit.

Ai po ashtu shtoi se nuk do të mbështesë asnjë politikë që shkurton kujdesin shëndetësor apo sigurinë sociale. “Por jam gati të bëj kompromise me republikanët nëse bën sens”, shtoi Biden.

Presidenti po ashtu tha se rezultatet e këtyre zgjedhjeve e bënë të qartë se amerikanët nuk duan që politikanët e tyre të ngecin në një luftë të pafundme politike. “Duhet të shohim drejt së ardhmes”, tha Biden mes të tjerash.

Teksa republikanët duket se do të marrin nën kontroll Dhomën e Përfaqësuesve, beteja mbetet e hapur për Senatin. Georgia, Arizona dhe Nevada janë 3 shtetet që do të përcaktojnë kush do ta kontrollojë Senatin dhe nëse republikanët do të jenë në gjendje të bllokojnë ose jo axhendën e Presidentit Biden./tvklan.al