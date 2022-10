Zgjedhjet lokale, Berisha: Pretendojmë të jemi partia kryesore e vendit! Objektiv, fitorja

Shpërndaje







22:12 13/10/2022

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u shpreh gjatë emisionit “Opinion” se objektivi i opozitës për zgjedhjet lokale është fitorja. Ai u shpreh se Partia Demokratike synon që të jetë partia kryesore e vendit në çdo aspekt.

Jonida Shehu: Dua të di synimin që ka sipas zotit Berisha opozita e tërë për zgjedhjet lokale, objektivi…

Sali Berisha: Fitorja!

Jonida Shehu: Një sekond. Çfarë do quanit ju sukses dhe çfarë do quanit dështim kur thoni fitorja? 61 bashki që sot i ka PS dhe mazhoranca, sa prej këtyre nëse i merrni si opozitë do të quhej sukses për ju dhe e kundërta çfarë do të quanit dështim? Me shifra nëse e keni bërë një përllogaritje të përgjithshme.

Sali Berisha: Një përllogaritje e saktë nuk është bërë. Është në proces e sipër…

Jonida Shehu: Nga këto 61, sa pretendoni të merrni?

Sali Berisha: Pretendojmë të sigurtë për të qenë partia kryesore e vendit.

Blendi Fevziu: Në vota popullore?

Sali Berisha: Në çdo aspekt./tvklan.al