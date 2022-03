Zgjedhjet në 6 bashki/ Damian Gjiknuri: PS do të pranojë çdo lloj rezultati

19:55 06/03/2022

Partia Socialiste nuk do të kontestojë rezultatin e zgjedhjeve të pjesshme vendore në 6 bashki sido që të jetë.

Kështu është shprehur Sekretari i Përgjithshëm i PS, Damian Gjiknuri në një konferencë shtypi pas mbylljes së orarit të votimit.

Ai u bëri thirrje edhe partive të tjera politike që të pranojë rezultatin zgjedhor pasi të shpallet.

“Partia Socialiste gjithmonë i ka pranuar zgjedhjet, ne nuk jemi nga ajo parti që kur humbim themi humbëm se na vodhën zgjedhjet apo nuk pranojmë zgjedhjet. Aq më tepër që jemi parti në pushtet dhe kjo gjë as nuk duhet të shkojë nëpër mend. Kështu që i garantoj të gjithë që Partia Socialiste do pranojë çdo lloj rezultati sido që të jetë ai por njëkohësisht e shfrytëzoj këtë rast meqë m’u bë kjo pyetje që të gjitha partitë të pranojnë rezultatin. Po ka një gjë që prish klimën e zgjedhjeve në Shqipëri është mospranimi i rezultatit. Të gjithë e patë që procesi zgjedhor ishte shumë i qetë, qenë 6 bashki, ka pasur mundësi monitorimi nga të gjitha anët, mediat kanë qenë aty, të gjithë vëzhguesit kanë qenë aty, madje kemi parë sot dhe ambasadorë të shkojnë nëpër qendra votimit, pra procesi ka qenë nën shumë sy. Dhe nuk besoj se dikush duhet ta vendosë në diskutim rregullsinë e këtij procesi. Nëse kanë probleme politike me rezultatin, ata nuk kanë pse t’ja hedhin procesit zgjedhor, por t’i kërkojnë shkaqet diku tjetër”, u shpreh Damian Gjiknuri. /tvklan.al