Zgjedhjet në PD, Elezi: Komisionerët të mos shtojnë vota për kandidatët

11:18 22/05/2022

Ibsen Elezi, kandidati për kryetar në zgjedhjet e Partisë Demokratike, e ka hedhur votën e tij në qendrën që është vendosur në selinë blu. Theksin tek mesazhi i tij, Elezi e vuti tek komisionerët të cilëve u bëri thirrje që të numërojnë çdo votë dhe të mos shtojnë vota për kandidatët.

“Më shumë se për demokratët e kam për komisionerët. Komisionerët kanë në dorë një proces që ka të bëjë drejtë për së drejti me demokracinë. Ka të bëjë me votën. Ajo që u kam bërë thirrje sot çdo komisioneri dhe çdo drejtuesi dege është të heqim imazhin e 13 Qershorit, të numërohet çdo votë dhe të mos shtohet asnjë votë për kandidatët. Ka zëra që qarkullojnë që proceset dhe kanë të drejtë që qarkullojnë sepse proceset kanë pasur shkelje nga më të rëndat në të kaluarën, por unë do ju bëja thirrje sepse ata mbajnë përgjegjësi edhe morale, por mbajnë përgjegjësi edhe drejt për së drejti për shkeljet që bëjnë. Jo! Unë po bëj një thirrje dhe thirrja vjen logjikisht prej faktit se në të shkuarën ka ndodhur rëndom kjo punë. Nuk kam asnjë informacion dhe asnjë fakt. Edhe po të kem një informacion do të jem i rezervuar, për sa kohë nuk e mbështes në fakte. Kam vëzhgues. Anëtarët në komisione janë refuzuar që në fillim të procesit. Vëzhgues kemi të paktën në gjysmën. Ka qenë një situatë e tensionuar ku vëzhguesit kanë pasur dilemat e veta, dhe unë me shumë dashamirësi kam mbajtur një qëndrim tolerues në momentin që ata nuk e kanë pasur vullnetin për t’u deklaruar në proces”, u shpreh Elezi.

Ai shtoi më tej se, “Drita e së ardhmes nuk është as doktori, as unë. Drita e së ardhmes është demokracia në këtë vend. Drita e së ardhmes është ndëshkimi i çdo kujt dhe thyerja e atij kodit të pandëshkueshmërisë të çdokujt që ka prekur votën dhe ka zhytur duart dorën në korrupsion. Kjo është drita e diellit. Individët nuk janë drita e diellit. Jemi në një sistem parlamentar, jemi në një sistem ku njerëzit duhet të vendosin mbi ide dhe jo individë.

Kam luftuar shumë për proceset dhe nuk mund të hiqja dorë nga kjo garë pikërisht për këtë arsye. Unë besoj se pas shpalljes së përfundimit do ta njoh rezultatin, por kurrsesi nuk do të toleroj… Kam toleruar një pafundësi shkeljesh të vogla dhe parimore që këta po bëjnë. Deri më sot e kam mbyll. Këtë të sotmen nëse verifikohet që komisionerët nuk do jenë korrekt nuk mund ta toleroj jo se s’dua unë ta toleroj, por sepse është e patolerueshme”.

Sali Berisha dhe Ibsen Elezi garojnë mes tyre për marrjen e drejtimit të partisë.

Demokratët me anë të procesit “një anëtar, një votë” kanë mundësi të votojnë deri në orën 18:00 në 108 qendrat e votimit në të gjithë vendin./tvklan.al