Zgjedhjet në Poloni, të dominuara nga migrimi i paligjshëm

12:47 15/10/2023

Ardhja e emigrantëve nga vendet e konfliktit tanimë po kthehet në një kërcënim ekzistencial

Fshatrat afër kufirit të Polonisë me Bjellorusinë po përballen me një rritje të migrimit të paligjshëm që ka ngjallur ankth dhe ka dominuar debatin përpara zgjedhjeve në Poloni .

Qeveria populiste nacionaliste e Polonisë, Ligji dhe Drejtësia (PiS) ka zhvilluar një fushatë për të ndalur emigrimin e paligjshëm duke vendosur në plan të parë sigurinë e vendit. Teksa numri i emigrantëve është në rritje ardhja e tyre tanimë po kthehet në një kërcënim ekzistencial dhe do të jetë i tillë nëse fiton opozita liberale.

“Të dashur bashkatdhetarë, a duam që titujt e lajmeve të na paralajmërojnë së shpejti për vendosjen e bandave të drogës, në qytetet kufitare si Bialystok, Siedlce, Krosno, Sanok, Kolobrzeg, Jelenia Gora apo Varshavë? A e duam këtë? Sepse sot këto tituj lajmesh i shikojmë në Suedi, në Paris, Marsejë, në Itali.”

Qeveria rrethoi kufirin me Bjellorusinë në përgjigje të mijëra emigrantëve që përpiqeshin të kalonin nga fqinji i saj në vitin 2021.

Fshatarët në zonë kanë parë të gjitha anët e problemit, duke përfshirë të huajt që pengohen nga postblloqet e ngritura të policisë teksa kontrollojnë makinat.

Helena Mojseëicz, një shitëse në fshatin Dubicze Cerkieëne, vlerëson vendimin e qeverisë për ndërtimin e gardhit kufitar dhe praninë e trupave.

“Ndihem më e sigurt për shkak të pranisë së ushtarëve në fshat, shumë më e sigurt. Megjithatë dyqanin nuk e hap çdo ditë sepse kam frikë nga refugjatët. Nuk e di, ndoshta nuk janë të rrezikshëm, ndoshta janë njerëz normalë. Unë do të votoj pro përforcimit të kufirit polak me Bjellorusinë. Më frikësojnë kalimet e parregullta të emigrantëve. Nëse qeveria e rrëzon këtë gardh, emigrantët do të e vijnë si një tufë milingonash. Unë do ta mbyll biznesin. Preferoj të mos fitoj para, por të ndihem më e sigurt, do të mbyllem në shtëpi.”

Mijëra ushtarë janë vendosur në zonën kufitare që nga vera kundër kërcënimeve ndaj emigrantëve nga Bjellorusia. Opozita akuzon PiS (LIGJI DHE DREJTESIA) për keqpërdorim të fondeve publike.

Psikologu i shkollës Ëojciech Siegien, shprehet se ka në plan të votojë për opozitën, por kontrollet e vazhdueshme të automjeteve nga policia që kërkojnë kontrabandistët janë një barrë për vendasit pasi edhe ata i nënshtrohen kontrolleve të tilla për orë të tëra pa arsye.

“Ne kontrollohemi disa qindra herë në pak muaj dhe më pas duhet të presim dy orë në rrugë. Ky është një lloj ngacmimi policor. Ka pasur shumë ndryshime sepse në mediat mbarëkombëtare filluan të dalin zëra që thonë se gjithçka me të cilën kemi të bëjmë me masat në kufi është teatër, jo i shpikur, por i krijuar posaçërisht për këto zgjedhje.”

Aktivistët e të drejtave të njeriut kanë akuzuar gjithashtu Poloninë për keqtrajtim të emigrantëve kryesisht nga Lindja e Mesme dhe Afrika që kërkojnë hyrje nga Bjellorusia, duke thënë se mijëra kanë kërkuar mbrojtjen e tyre pasi kanë kaluar kufirin.

Aktivistët thonë se disa dhjetëra emigrantë kanë vdekur që nga mesi i vitit 2021, kryesisht nga hipotermia dhe sëmundjet. Rreth 300 janë të zhdukur, por Polonia e mohon.

Abuzime të tilla të supozuara kanë dalë në dritë së fundmi në filmin e ri të vlerësuar me çmime nga regjisorja e njohur polake Agnieszka Holland, ‘The Green Border’, të cilin qeveria e PiS e denoncoi si një fyerje ndaj forcave që mbrojnë kufijtë e vendit.

Doktor Tomasz Musiuk, një mjek në spitalin në qytetin Hajnoëka, shprehet se filmi i kujtoi atij një familje migrantësh që ai kishte trajtuar gjatë qëndrimit në spital.

“Kur në fakt po e shikoja familjen siriane në filmin “Kufiri i Gjelbër”, mund të them sinqerisht se i ngjan plotësisht një familje që unë trajtova në spital së bashku me fëmijën e tyre 1 vjeç. Fëmija dhe nëna e saj kanë qëndruar në spital, ndërsa burrin e kanë marrë nga rojet kufitare. Nuk e di se çfarë ka ndodhur me ata më vonë. Unë gjithashtu them shpesh se shumica e këtyre pacientëve, mendoj se 99% e emigrantëve që përfunduan në spital nuk duhet të kishin qenë fare atje. Ata duhet të ishin lënë që të kalonin kufirin pasi shumica e tyre ikin nga lufta, përdhunimet, varfëria, sëmundjet dhe torturat. Pra, e vetmja arsye që ndikoi në vdekjen e tyre ishte hipotermia, lëndimet e shkaktuara nga rojet kufitare. Epo, kjo nuk duhej të ndodhte.”

Për disa banorë, këto zgjedhje janë të ndërlikuara. Alina Artemiuk, 72 vjeç, një punonjëse në pension në fabrikë druri, shkon me biçikletë 3 km (2 milje) në Dubicze nga vendbanimi i saj i vogël Rutka sa herë që i duhet të blejë sende ushqimore. Ajo thotë se është e kënaqur për gardhin kufitar, por emigrantët vazhdojnë të vijnë.

Ajo shprehet se një herë gjeti një emigrant të ulur në shtëpinë e saj kur u kthye. Gjithçka që kishte me vete ishte një çantë shpine. Alina i ofroi të huajit ushqim përpara se ai të largohej.

Polakët votojnë në zgjedhjet parlamentare për të cilat opozita thotë se do të përcaktojë pozitën demokratike të vendit dhe vendin në Bashkimin Evropian, pas një fushate të kontestuar ashpër të dominuar nga çështjet e sovranitetit dhe sigurisë.

Njerëzit shpresojnë për ndryshim dhe për përmirësime në jetën e tyre pas zgjedhjeve. Që nga ardhja në pushtet në vitin 2015, partia nacionaliste Ligj dhe Drejtësi (PiS) është përplasur vazhdimisht me BE-në mbi reformat që kritikët thonë se kanë politizuar sistemin gjyqësor dhe kanë kthyer mediat shtetërore në një mjet propagande.

Opozita thotë se votimi mund të jetë shansi i fundit për të ndaluar atë që ajo e sheh si largimin e Polonisë nga rrjedha kryesore evropiane. Donald Tusk, kreu i grupimit më të madh opozitar Koalicioni Qytetar (KO) ka thënë se PiS synon të nxjerrë Poloninë nga BE, diçka që PiS e mohon.

PiS dhe lideri i tij Jaroslaë Kaczynski i kanë vendosur zgjedhjet si një garë midis një opozite që u përmbahet interesave të huaja, veçanërisht atyre të Gjermanisë, dhe e butë ndaj migracionit, dhe një qeverie që do të mbrojë sovranitetin dhe kufijtë e Polonisë .

Partia është fokusuar edhe në rritjen e pagës minimale dhe standardit të jetesës, duke thënë se kthimi i Tusk, i cili ishte kryeministër nga 2007-2014 përpara se të shërbente si president i Këshillit Evropian, do ta rrezikonte këtë.

Tusk ka premtuar zhbllokimin e miliardave në fondet e mbajtura nga BE. Megjithatë, zyrtarët e BE-së thonë se nuk ka gjasa të jetë kaq e thjeshtë pasi ndryshimet në çdo ligj të propozuar nga PiS do të kërkonin nënshkrimin e Presidentit Andrzej Duda, një aleat i PiS. Sondazhet e opinionit sugjerojnë se PiS do të mbetet partia më e madhe në parlament, por mund të mos ketë një shumicë.

Klan News