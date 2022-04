Zgjedhjet për krerët e degëve të PD, Këlliçi: Nuk përjashtohet askush

18:28 07/04/2022

Për anëtarët e Komisionit të Rithemelimit zgjedhjet e krerëve të degëve në 20 prill janë një proces bashkues e aspak përjashtues. Belind Këlliçi, i deleguar në qarkun e Beratit thotë se garës i janë bashkuar edhe mbështetës të Lulzim Bashës në bazë.

“Të dalë vetëm një individ në qarkun e Beratit, një demokrat, një ish-funksionar apo funksionar, të thotë që Belindi si përfaqësues i Komisionit të Rithemelimit, më ka përjashtuar nga ky proces. Nuk ka patur as edhe një përjashtim, përkundrazi, ish-drejtues grup-seksionesh që kanë qenë mbështetës të zotit Basha kanë rezultuar sërish me votë, kryetar grup-seksioni”.

E njëjta frymë Këlliçi thotë se mbizotëron edhe në Kuvendin e 30 Prillit, ku dyert do të jenë të hapura për këdo, qoftë ky edhe Lulzim Basha.

“Çdo deputet, çdo demokrat, çdo delegat që do të zgjidhet nga ky proces dhe kushdo që do të vijë dhe do të bëhet pjesë e Kuvendit, për të ndjekur nga afër dhe punimet, për të pasur dhe transparencë, janë të ftuar të jenë pjesë. Nuk përjashtohet njeri. Ai mentalitet tashmë ka marrë fund në PD, kur partia blindohej”.

Por a do të vijojë të drejtohet në mënyrë kolegjiale Partia Demokratike edhe pas Kuvendit të datës 30 Prill?

“Por kjo i takon anëtarësisë së PD, anëtarëve dhe i takon sigurisht axhendës së Kuvendit të datës 30 Prill, qoftë ajo kolegjiale, qoftë ajo normalja, që të ketë një kryetar apo kryetare të zgjedhur”.

Në Kuvendin e 30 Prillit demokratët do të zgjedhin Këshillin e ri Kombëtar, forum që do të zgjedhë më pas edhe kryesinë e re të Partisë Demokratike.

