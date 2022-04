Zgjedhjet për kryetarët e degëve të PD, voton Berisha: Demokratët firmosin sot opozitën e vërtetë shqiptare

11:07 23/04/2022

Ish-kryeministi i vendit, Sali Berisha ka votuar në selinë e PD në zgjedhjet për kryetar të Degës 2 në Tiranë.

Pas votimit, Berisha ka dhënë dhe një prononcim për mediat ku është shprehur se demokratët në këto zgjedhje po firmosin opozitën e vërtetë shqiptare, që sipas ish-kryeministrit ka shanset për ta shndërruar PD në forcë fitimtare.

Sali Berisha: Uroj çdo demokrat dhe demokrate të PD që firmosin sot me votën e tyre kryetarin e ardhshëm të degës së PD-së. Në PD, firmosin vendimmarrjen me votën e lirë të anëtarëve të kësaj partie. Kjo është një arritje historike, ky është procesi më demokratik, i cili do të qëndrojë në themelet e rithemelimit të PD si një forcë e fuqishme konservatore. Theksoj se këto demokratë dhe demokrate firmosin sot opozitën e vërtetë shqiptare, kusht i të gjitha kushteve për një shoqëri të lirë dhe ky është një ogur i mbarë jo vetëm për PD, por për mbarë shoqërinë shqiptare. Vetëm një opozitë e vërtetë mund të qëndrojë përballë një narkoshteti dhe një diktature. Vetëm një opozitë e vërtetë ka shanset për ta shndërruar PD në forcën fitimtare. Urimet më të përzemërta për të gjithë demokratët që votojnë për kryetarët e PD./tvklan.al