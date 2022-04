Zgjedhjet presidenciale Francë, gazetarja sqaron si do ishin prekur shqiptarët me fitoren e Le Pen

19:32 25/04/2022

Emmanuel Macron fitoi zgjedhjet presidenciale në Francë duke u bërë kështu presidenti i tretë i rizgjedhur në vend për një mandat të dytë. Një politikan i ekstremit të majtë, i njohur për politikat liberale dhe mjaft i fuqishëm në arenën ndërkombëtare, Macron ka pozita mjaft të favorshme dhe preferohet edhe nga liderët e tjerë botërorë. Por çfarë do të ndodhte nëse ai do të humbiste këto zgjedhje përballë rivales Marine Le Pen, një ekstremiste e djathtë? Për të hedhur dritë mbi këtë pyetje, gazetarja e Klan Neës, Enita Mema, e ftuar në “Rudina” në Tv Klan, sqaron më qartë politikat e Le Pen.

Rudina Magjistari: Si do të rrezikonte politika e jashtme franceze në raport me ne, nëse do të kishte fituar Marine Le Pen?

Enita Mema: Marine Le Pen duke qenë se është e ekstremit të djathtë është kundër BE, monedhës së përbashkët Euro, politikave të emigrimit. Emigrimi është një ndër pikat e saj ku është fokusuar tej mase, është kundër të paturit dy pasaporta, ose qytetaria në dy vende, ndërkohë që kujtojmë që Macron nuk e ka ndjekur asnjëherë këtë politikë.

Ndërkohë që duke qenë se ajo është e esktremit të djathtë, politikat ndërkombëtare do të ishin shumë më të forta sepse ideja e Marine Le Pen është fakti që është e koncentruar mbi një Francë superfuqi, domethënë gjithçka është nacionale edhe ekonominë do ta mbyllte, do ta bënte shumë nacionale duke i dhënë hov vetëm nacionalitetit, pra fronti nacional që ajo drejton, partia e trashëguar nga i ati dhe ai ka qenë lideri historik i kësaj force të ekstremit të djathtë, edhe e bija ndjek të njëjtën politikë. Ajo është kundër grupimeve LGBT, legalizimit të drogërave të lehta, politika ndërkombëtare të klimës, ndërkohë që Macron këtu ka fituar shumë pikë në politikat ndërkombëtare.

Rudina Magjistari: Unë çuditem që me këtë platformë të sajën, si pati edhe kaq shumë mbështetje për Marine Le Pen duke pasur parasysh atë që ajo ofronte.

Enita Mema: Sepse francezët kërkojnë një ndryshim le të themi, pati një luhatje votash jo vetëm tek Marine Le Pen që është kryesorja por edhe tek ekstremi i majtë. Republika franceze është ndryshe nga ne, ata janë tani në republikën e pestë, kështu quhet. Këto forca ekstreme do të donin të ndryshonin kushtetutën edhe të kalonin në një republikë të gjashtë,p ra le të themi që do donin një ndryshim tërësor të politikës.

Megjithatë kemi parasysh që Parisi është 85% me Macronin, pra kryeqyteti i vendit në këto zgjedhje presidenciale rezultoi plotësisht në anën e tij, i cili mori edhe mandatin e dytë, ka edhe mbështetjen e ndërkombëtarëve, shihet shumë mirë, politikat e tij të këtij mandati të dytë gjatë programit elektoral i ka paraqitur dhe është i fokusuar shumë tek mbrojtja e klimës, futja e të gjithë politikave ekologjike për të ndryshuar emergjencën klimatike që ka zaptuar të gjithë planetin./tvklan.al