Zgjedhjet Presidenciale në Malin e Zi/ Mbi 63% pjesëmarrja në votim

Shpërndaje







20:29 19/03/2023

Milo Gjykanovic shihet si më favorit

Mali i Zi votoi sot për të zgjedhur kreun e shtetit.

7 kandidatë garuan për president, ndërsa gjatë këtij procesi nuk u regjistruan incidente.

Sipas rezultatve paraprake, pjesëmarrja në këto votime ka qenë mbi 63% e qytetarëve me të drejtë vote.

Kandidati me favorit në këto zgjedhje sipas sondazheve është presidenti aktual, Milo Gjykanoviç.

Por ai duhet të sigurojë mbi 50% të votave në raundin e parë që të marrë menjëherë madatin, ndryshe do duhet që të shkojë sërish në garë me kandidatin me më shumë vota pas pak ditësh, ndërsa do të jenë qytetarët që pritet të vendosin mes dy kandidatëve potencialë.

Klan News