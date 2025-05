Euroskeptiku i të djathtës ekstreme, George Simion, fitoi raundin e parë të zgjedhjeve të përsëritura presidenciale në Rumani pas një votimi që u pa si një provë e rritjes së nacionalizmit në stilin e Donald Trump në Bashkimin Evropian.

Kyetari i bashkisë së Bukureshtit, Nicusor Dan, 55 vjeç, u rendit në vendin e dytë me rreth 21%, pas 41% të Simion. Ata do të përballen në një balotazh më 18 Maj. Një fitore e Simion mund të izolojë Rumaninë dhe të destabilizojë krahun lindor të NATO-s. Kjo gjithashtu do të zgjeronte një grup udhëheqësish euroskeptikë në BE, që tashmë përfshin kryeministrat hungarezë dhe sllovakë, në një kohë kur Evropa po përpiqet t’u përgjigjet vendimeve të Trump.

“Përulem para qytetarëve rumunë jashtë kufijve të vendit që dolën për të votuar dhe udhëtuan qindra kilometra për të treguar se janë krenarë që janë shtetas rumunë. Kjo nuk është vetëm një fitore elektorale, është një fitore e dinjitetit rumun. Është fitorja e atyre që nuk e kanë humbur shpresën, e atyre që ende besojnë te Rumania, si një vend i lirë, i respektuar dhe sovran”, tha George Simion, kandidat për President.

Simion siguroi fitoren në 36 nga 47 zonat zgjedhore të Rumanisë, duke treguar mbështetje të fortë vendase. Ai gjithashtu mori 61% të votave të diasporës, ndërsa Nicusor Dan arriti të marrë 25% pavarësisht se siguroi fitore në 68 nga 94 vende ku u hodhën votat.

Performanca ndërkombëtare e Simion u mbështet nga rumunët në Evropën Perëndimore, vendet nordike, disa vende të Lindjes së Mesme, si dhe nga Rusia, Ukraina dhe Bjellorusia. Nicusor Dan një kandidat i pavarur që garon me një platformë antikorrupsion, u shpreh se një raund nuk do të jetë një debat midis individëve, do të jetë një debat midis një drejtimi pro-perëndimor dhe anti-perëndimor për Rumaninë.

Duke përfituar nga një valë zemërimi popullor kundër udhëheqësve kryesorë, Simion kundërshton ndihmën ushtarake për Ukrainën fqinje, është kritik ndaj udhëheqjes së BE-së.

“Ne jemi një parti Trumpiste që do të qeverisë Rumaninë dhe që do ta bëjë Rumaninë një partnere të fortë në NATO dhe një aleate të fortë të Shteteve të Bashkuara”, tha Simion për mediat e huaja pak para se të mbylleshin qendrat e votimit.

Votimi i së dielës erdhi pesë muaj pasi zgjedhjet e mëparshme u anulua për shkak të ndërhyrjes së dyshuar ruse në favor të kandidatit kryesor të ekstremit të djathtë, Calin Georgescu, i cili që atëherë është ndaluar të kandidojë përsëri. Vëzhguesit thonë se koalicioni qeverisës i udhëhequr nga e majta në vend mund të shkatërrohet nëse Simion bëhet president. Presidenti i vendit gjithashtu mund të vërë veton në votime të rëndësishme.

