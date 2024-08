Në mbyllje të fushatës të zgjedhjeve të së diel, kryeministri Edi Rama ishte në Himarë ku zhvilloi një të takim me qytetarët. I shoqëruar edhe nga kandidati i PS, Vangjel Tavo, kreu i qeverisë kërkoi votën e himarjotëve duke thënë se ai është njeriu i duhur për t’i dhënë fund problemeve që lidhen me pronat në qytetin bregdetar.

Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë: Deri në fund të Tetorit të gjitha shtëpitë do të jenë tëvregjistruara komplet. Problemi do të jetë i menaxhimit të pronës në kuptimin e hartave dhe për shkak se këtu një pjesë e madhe e njerëzve nuk janë dhe për shkak se këtu gjithë procesi ka qenë shumë i fragmentuar, vendosja në hartë e pronave për shtëpitë një herë ka qenë një proces qaë ka marrë gjithë këtë kohë.

Akuzat e PD për pronat, Rama i cilësoi si të gatuara në Athinë.

Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë: Kishte dalë në një kazan atje në Greqi, ‘Edi Rama ka grabitur pronat’. Pronat e familjes sime për të cilët unë nuk jam interesuar, një pronë kam trashëguar unë, studion e tim eti.

I bindur për fitoren e Tavos të dielën, kreu i qeverisë tha se vëmendje të veçantë do i kushtohet turizmit dhe luftës kundër informalitetit.

Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë: Ne patjetër kemi nevojë që të rishikojmë politikën e plazheve. Do të vendosim një tjetër kriter për tërheqje të çadrave privatë. Do të luftojmë patjetër infromalitetin më shumë, sepse po të shohësh doganat, të ardhurat nga doganat, rritja e mallrave të konsumit është e jashtëzakonshme.

Në këtë takim nuk munguan as batutat.

Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë: Dy Vangjelë janë këtu, tani çfarë t’i bëjmë ne që Vangjelin që kemi ne, kemi Vangjelin e duhur, kush ka Vangjelin e gabuar çfarë do të bëjë tani do të rrijë me Vangjelin e gabuar. Tani Vangjel për Vangjel.

Teksa vlerësoi Vangjel Tavon, Rama pati dhe një ftesë për kandidatin e opozitës Petraq Gjikuria.

Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë: Po deshi që të nesërmen nënkryetar, nëse ka ardhur nga Amerika për të ndenjur .

Kujtoi edhe njëherë kohën se si vendosi që Vangjel Tavo të ishte kandidat i PS për Himarën.

Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë: Që kur e thirra për prefekturën i thashë ‘Vangjel unë dua të kem një njeri për të bërë punët, pastaj se çfarë kemi pasur ne me njëri-tjetrin, se çfarë s’kemi pasur ato zgjidhen kur të na vijë koha për t’u ulur dhe për të pirë kafen në mëngjes.

Nuk i kurseu ironitë për opozitën.

Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë: I bien njëri-tjetrit siç i ranë, apo me aton drutë duan të shkojnë edhe t’i bien tjetrit sepse nuk funksionon kështu.

Kryeministri theksoi se me fitoren e socialistëve në Himarë, nuk do të ketë ndarje të qytezave të PS apo të PD, por do kërkohet bashkëpunim për të zhvilluar edhe më tej qytetin dhe sektorët ekonomikë.

