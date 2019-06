LIVE – Zgjedhjet vendore 2019

Ora 09:24 – Kryeministri Rama voton në Surrel: “Sot është shumë herë më e rëndësishme Shqipëria dhe mësimi historik që kjo ditë do t’i japë të gjithëve se sa vota për njërin apo për tjetrin që është e fshehtë. Unë besoj se kjo ditë konfirmon se me popullin nuk luhet, sovraniteti i popullit nuk është fjalë boshe dhe kush tenton t’i marrë popullit sovranitet nuk ka asnjë fund tjetër përveç fundit me dështim dhe me turp. Sot është e rëndësishme që çdo qytetar në këtë vend të votojë ose mos votojë por të respektojë të drejtën e kujtdo për të votuar ose mosvotuar. Historia solli që këto zgjedhje janë zgjedhje për Shqipërinë që duam për fëmijët tanë. Jam i bindur se sot në Shqipëri po ndodh diçka historike. Është një mësim që nuk do të harrohet kurrë nga asnjë parti politike”.

Ora 08:52 – E ngarkuara me punë e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Leyla Moses-Ones monitoron procesin e votimit tek shkolla ‘Edit Durham’ në Tiranë. Diplomatja amerikane vëzhgoi nga afër për rreth 30 minuta procesin e votimit në këtë qendër. Ambasada Amerikane ka nxjerrë stafin e saj për vëzhgim të procesit zgjedhor.

Ora 08:50 – Voton Erion Veliaj: “Mirëmëngjesi të gjithëve në një ditë fantastike të bukur dhe me diell për Tiranën tonë. Jam shumë i emocionuar sot teksa vendosim se si do të vazhdojë qyteti. U bëj thirrje të gjithëve që të dalin dhe të votojnë. Unë e di që ka parti që kanë bindje politike që kanë inate të vjetra, që kanë pazare të pambyllura , por këto zgjedhje janë për qytetin tonë, për mënyrën se si do të pastrohet Tirana, për çerdhet, për kopshtet, për shkollat ndaj dhe mbi-politizimi dhe përdorimi i zgjedhje për të larë hesapet që dikush ka me të kaluarën nuk më bën sens. Ndaj jam i lumtur sot në të gjithë qytetin ka radhë, për të marrë pjesë, për të votuar , për të thënë atë që në mendojmë se si ka ecur qyteti”.

Ora 08:35 – Votim familjar në Gjirokastër, çifti kapet në parregullsi.

Ora 08:23 – Simpatizantë dhe mbështetës të opozitës protestuan paqësisht përpara qendrës së votimit tek Liceu Artistik në Tiranë kundër zgjedhjeve të sotme të 30 Qershorit. “Parti Enver jemi gati kurdoherë”. Me këtë thirrje dhe me vuvuzela, protestuesit kanë ironizuar mbajtjen e këtyre zgjedhjeve vetëm me pjesëmarrjen e Partisë Socialiste. Protestuesit thonë se do të marshojnë paqësisht nëpër disa qendra votimi në Tiranë me synimin për të sensibilizuar qytetarët që të mos marrin pjesë në votime.

Ora 07:45 – Gramoz Ruçi voton: Nuk ka burrë nëne të vendosë diktaturën në Shqipëri.

Gramoz Ruçi: “Besoj që nuk keni dyshim për kë kam votuar, zgjodha mes dy kandidatëve. Besoj se subjektet politike ishin 30 dhe kandidatë ishin dy. Do ishte më mirë më mirë që të kishte më shumë kandidatë dhe subjekte politike. Sot nuk është dita që të diskutojmë, sot sepse kjo ka qenë në ekranet tuaj. Sot është dita të bëjmë apel për maturi dhe qetësi. S’ka burrë nëne që të vendosë diktaturën veçanërisht në Shqipëri”.

-Kryeministri Edi Rama do të votojë në orën 09:00 në shkollën në Surrel.

-Procesi i votimit në Durrës:

Në orën 07:00 të mëngjesit të sotëm janë hapur qendrat e votimit për zgjedhjet bashkiake në Shqipëri, proces që do të zgjasi deri në orën 19:00. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, të drejtë vote kanë 3 milionë e 536 mijë e 15 qytetarë. Materialet zgjedhore janë shpërndarë në të gjithë vendin, ndërsa qendrat e votimit janë marrë në mbrojtje nga policia.

Në këto zgjedhje janë 36 forca të regjistruara. 21 të grupuara në koalicionin e Partisë Socialistë me koalicionin “Aleanca për Shqipërinë Europiane” dhe 6 si pjesë e koalicionit “Shpresa për Ndryshim”e drejtuar nga partia e Arian Starovës, ndërsa 9 parti të tjera kanë hyrë në këto zgjedhje të vetme mes të cilave dhe Bindja Demokratike e Astrit Patozit dhe Fryma e Re Demokratike e Bamir Topit.

Për herë të parë pas vitit 1990, Partia Demokratike nuk marre pjesë në këto zgjedhje lokale, së bashku me partitë e saj aleate, pasi i kanë bojkotuar. Nga 61 bashki, në 35 nuk ka garë pasi janë regjistruar vetëm nga një kandidat dhe ky i Partisë Socialiste. Në 25 të tjera socialistët kanë përballë kandidatët e Bindjes Demokratike. /tvklan.al