Zgjedhjet vendore/ KAS vendos moskalimin për shqyrtim të kërkesave të Berishës dhe Alibeajt

12:31 13/03/2023

“Nuk kemi kompetencë”

Komisioni i Ankimimit dhe i Sanksioneve ka vendosur moskalimin për shqyrtim të 2 kërkesave të kryedemokratit Sali Berisha dhe grupimit të Enkelejd Alibeajt lidhur me vendimin paraprak të KQZ-së për të mos i regjistruar në zgjedhjet e 14 Majit.

“Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi mos kalimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 29, të depozituar nga Partia Demokratike, z. Sali Berisha. KAS konstatoi se ankuesi nuk legjitimohet sepse nuk ka interes të ligjshëm në një çeshtje që i përket një kërkuesi tjeter dhe KAS-i nuk ka kompetence për shqyrtimin e ankesës, pasi KSHZ nuk është shprehur me vendim përfundimtar për kërkesën e ankuesit“, thuhet në njoftimin zyrtar të KAS për ankimin e depozituar nga Berisha.

“Gjithashtu, KAS vendosi të mos kalojë për shqyrtim kërkesën ankimore nr. 31 të depozituar nga Partia Demokratike, z. Enkelejd Alibeaj. KAS konstatoi se: “Vendimi i Komisionerit nr. 158, datë 09.03.2023 është vendim i ndërmjetëm. Ai nuk i ka dhënë zgjidhje në themel kërkesës me nr. 1337 Prot., datë 06.03.2023. Komisioneri e ka detyrim ligjor që të shprehet me vendim për pranimin ose rrëzimin e saj. KAS-i është instancë e ankimit administrativ dhe jo instancë e shqyrtimit fillestar të kërkesave. KAS-i nuk mund të ushtrojë kompetenca, të cilat nuk i janë ngarkuar shprehimisht nga ligji. Kjo do të thotë se ai nuk mund të shprehet për themelin e kërkesave, pa u shprehur më parë Komisioneri si organ kompetent për shqyrtimin dhe zgjidhjen e tyre. KAS-i nuk ka kompetencë “për urdhërimin e regjistrimit si subjekt zgjedhor të “Partisë Demokratike të Shqipërisë”” si instancë fillestare, sikurse i kërkohet nga ankuesi”, thuhet në njoftimin zyrtar të KAS për ankimin e depozituar nga Alibeaj.

Sjellim në vëmendje se të enjten e shkuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve u mor vendimi për mosregjistrim si subjet zgjedhor të grupit të Berishës më 14 Maj pasi komisioneri Celibashi deklaroi se kryetari i ligjshëm i kësaj force politike është Lulzim Basha.

Po ashtu, edhe për dokumentacionin e paraqitur nga grupimi Alibeaj për të marrë pjesë në zgjedhjet e 14 Majit, Celibashi iu la afat për të plotësuar për 48 orë, afat që ka mbaruar pasi Basha nuk ka firmosur./tvklan.al