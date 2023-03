Zgjedhjet vendore/ Noka: Do ndërtojmë një koalicion solid, Meta pjesë e kësaj përballje me regjimin

20:37 09/03/2023

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka është shprehur se kryetari i KQZ-së, Ilirjan Celibashi duhet të regjistronte PD-në në zgjedhje teksa shtoi se ai zgjodhi të “lante duart” me vendimin e sotëm duke mos njohur Berishën si kryetar i PD-së.

I ftuar në “Milori Live” në Klan News, Noka shtoi se 1 ka vetëm 1 Parti Demokratike dhe ajo është opozita që është kundërshtare me regjimin, teksa akuzoi edhe Lulzim Bashën dhe Enkelejd Alibeajn si pengje të Kryeministrit Rama.

Mirela Milori: Një opinion për vendimin e sotëm të KQZ-së?

Flamur Noka: Celibashi duhet të regjistronte PD-në në zgjedhje. Ai thjesht bëri një larje duarsh, duke pasuar topin. Demokratët kanë bërë zgjedhjen e tyre: Këtu ka vetëm 1 PD që është opozitë, kundërshtare me regjimin. Ka 2 pengje të regjimit, “Brava-Alibasha” të cilët janë në shërbim të Edi Ramës. Në 2019 ia falën në tavolinë. Tani po mundohen që të gjejnë 1 zgjidhje për ta lënë opozitën larg zgjedhjeve. Celibashi thjesht sot bëri atë që do të bënte, lau duart e veta sepse është barrë e rëndë. Ata 3 gjyqtarë që u përdorën si togë pushkatimi, ato do të mbeten në histori si turpi i historisë. Celibashi përpiqet që të mos njehësohet, të kamuflojë vendimmarjen duke larë duart nga ky proces.

Gjatë fjalës së tij, Noka u shpreh se PD do të ndërtojë një koalicion shumë solid me të cilin do të marrin pjesë në zgjedhje teksa shtoi se demokratët do të jenë pjesë e procesit zgjedhor të 14 Majit.

Mirela Milori: Duket se me Metën nuk do të mund të bëni dot koalicion se për për këshillat bashkiakë nuk ratë dakord, sot ka regjistruar kandidatët e tij, kështu që koalicioni mbetet vetëm me partinë e Dules dhe të Dukës?

Flamur Noka: Parti janë regjistruar shumë, nuk e mbaj mend numrin sa, por janë regjistruar shumë forca politike. Ne do të ndërtojmë një koalicion solid, do të jetë nga më të mëdhenjtë që ka patur në historinë e pluralizmit shqiptar përballë këtij regjimi. Meta do të jetë pjesë e kësaj përballje me regjimin, për këtë të jeni të sigurtë. Jemi duke shqyrtuar çdo variant. Asgjë nuk është mbyllur përfundimisht. Demokratët nuk do të përjashtohen nga zgjedhjet, do të jenë pjesë e procesit, do të jenë fitues të procesit. Rama është i tmerruar. /tvklan.al