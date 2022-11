Zgjedhjet vendore, Rama mbledh kryesinë e PS

19:22 10/11/2022

Kryesia e Partisë Socialiste është mbledhur këtë të enjte në selinë e saj në orën 19:00 pasdite. Ka qenë vetë kryeministri Rama, i cili ka mbërritur i pari në selinë e Partisë Socialiste, e më pas të gjithë anëtarët e tjerë të kryesisë. Ky takim ka në fokus përgatitjet për zgjedhjet vendore dhe zhvillohet pikërisht një ditë para vizitës së kryeministrit Rama në Francë.

Gazetarja Klesiana Omeri ka dhënë më shumë detaje për këtë takim në një lidhje direkte për Klan News.

Klesiana Omeri: Ka qenë kryeministri Edi Rama, i cili ka mbërritur i pari në selinë rozë dhe më pas të gjithë anëtarët e tjerë të kryesisë. Tashmë mbledhja ka nisur dhe në fokus do të jenë përgatitjet për zgjedhjet vendore në kushtet kur Partia Socialiste i ka ndezur motorët e fushatës me takime në çdo qytet të Shqipërisë duke bërë edhe një bilanc të punës së bërë deri më tani, por gjithashtu duke konfirmuar edhe disa prej kryebashkiakëve të cilëve do u jepet një shans i dytë për të rikandiduar për zgjedhjet e 14 Majit. Ndërkohë këto takime do të kenë edhe fokusin e mbledhjes së kryesisë pasi do të zgjasin deri në fillim të muajit Dhjetor, do të jenë intensive, por gjithashtu do të diskutohet edhe për sa i përket përzgjedhjes së kandidatëve në ato bashki ku nuk do të jepet një mundësi e dytë kryebashkiakëve aktual, pavarësisht se në shumicën e tyre, duke parë se çfarë ka ndodhur deri më tani, por edhe në bashkitë që kryeministri Rama ka konfirmuar nuk pritet të ketë shumë surpriza për pjesën më të madhe të bashkive nga ana e Partisë Socialiste.

Mirela Milori: Është një mbledhje që pritet të zgjasë apo bëhet përpara vizitës së Ramës në Francë, kështu që është një mbledhje rutinë apo organizative?

Klesiana Omeri: Më së shumti një mbledhje organizative, pasi vjen në kushtet kur kryeministri Edi Rama i ka zhvilluar disa takime me qytetarët dhe duke bërë edhe bilancin e punës së kryebashkiakëve dhe vjen edhe pak para nisjes për në Samitin e Francës, ku ditën e nesërme kryeministri Rama do të marrë pjesë. Më pas do të vazhdojë një cikël me bisedime me qytetarët, një cikël i cili do të përfundojë në muajin dhjetor dhe do të kemi dhe një pasqyrim më të qartë të më shumë bashkive se cili prej kryebashkiakëve do të konfirmohet duke qenë se disa prej tyre kryeministri Rama ua ka konfirmuar publikisht shansin e dytë./tvklan.al