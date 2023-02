Zgjerimi i qeverisë, LSDM dhe ASH mbledhin kryesitë

17:48 09/02/2023

Kovaçevski: Dera për Alternativën mbetet e hapur

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski deklaroi sot se, rezultati final i negociatave për hyrjen e ASH-së në Qeveri, do të dihet pas përfundimit të mbledhjes që LSDM dhe ASH do të zhvillojnë sonte me organet partiake, nëpër selitë e tyre. I pyetur rreth pozicionit të Alternativës, e cila aktualisht është partnere e koalicionit, Kovaçevski, tha se dera për Alternativën mbetet e hapur dhe dëshirojnë që ajo mos të del nga Qeveria.

“Duam që Alternativa të mbetet pjesë e shumicës parlamentare dhe qeveritare. Duke pasur parasysh se bisedohet për hyrjen e një partneri të ri në koalicionin qeveritar, partitë politike që janë pjesë e shumicës aktuale duhet të bëjnë adaptime të caktuara që të realizohet ajo ide”.

Nga Alternativa janë shprehur se, presin zyrtarizimin e koalicionit me partnerin e ri eventual që më pas të thotë fjalën e fundit, do të rrijë në qeveri ose do të kalojë në opozitë.

Ndërkohë, siç përcjell KlanM, Kryeparlamentari Talat Xhaferi ka deklaruar se seanca parlamentare për rikonstruktimin e Qeverisë, mund të thirret të hënën, nëse gjatë ditës ose nesër Kryeministri Kovaçevski dorëzon propozimin për kabinetin e ri qeveritar në Kuvend. Për këtë temë dje pasdite në Kuvend ishin takuar Kryeministri Kovaçevski dhe Kryeparlamentari Talat Xhaferi.

