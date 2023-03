Zgjerohet harta ku eksportohen prodhimet e Divjakës

19:14 19/03/2023

Rritet kërkesa nga tregjet e huaja për perimet që mbillen në tokat e Myzeqesë

Zgjerohet harta e vendeve ku eksportohen prodhimet shqiptare. Nga pikat e grumbullimit të Divjakës, produktet shkojnë në shtete të ndryshme të Europës deri në vendet Baltike.

“Gjithandej shkojnë. Është Europa, janë vendet Baltike, është Ballkani. Vetëm në Amerikë nuk kemi vajtur akoma.”

Kërkesa për perimet e Myzeqesë është rritur. Vetëm nga kjo pikë eksporti nisen rreth 700 kamionë në vit.

“Pëlqehen dhe ky vit ka pasur një kërkesë shumë të madhe për mallrat e Shqipërisë. Jemi lidhur me rrjetet e supermarketeve. Shpresojmë që të jetë një bashkëpunim jetëgjatë dhe mendoj se do të jetë efektiv.”

Por cilat prodhime kërkohet më shumë në këtë periudhë?

“Tani jemi duke punuar me lakrën e salladës për momentin. Për eksport, ka lulelakra. Sapo kanë filluar kastravecët, specat.”

Prodhimet e Myzeqesë, zënë një pjesë të kërkesës në tregjet e huaja.

“Kërkesa për mallrat tonë është shumë e madhe. Divjaka nuk i plotëson, jemi të detyruar që të punojmë kudo.”

Por kontrata te shkruara nuk ka.

“Kontrata të shkruara ne nuk kemi. Kontratat i kemi me fjalë. Ne kemi bërë grupin tonë të fermerëve dhe kontratat i kemi bërë me fjalë me zotërinjtë që kemi atje që shesin.

Përfaqësuesit e pikave të eksportit thonë se produktet janë brenda standardeve europiane.

