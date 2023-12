Zgjidhen 3 prokurorët e rinj të SPAK

18:17 07/12/2023

Olsi Dado, Anita Jella dhe Ndini Tavani të parët mes 8 kandidatëve

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, është plotësuar me numrin e prokurorëve që do të ushtrojnë detyrën. SPAK do të ketë në përbërjen e tij 20 prokurorë pasi u zgjodhën dhe 3 prokurorët e rinj. Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka bërë renditjen e 8 kandidatëve.

3 fituesit janë: Olsi Dado, Anita Jella dhe Ndini Tavani.

Dado prej disa muajsh ishte i komandur në SPAK pas kërkesës së drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme, Jella prej disa vitesh është drejtuese e prokurorisë së Durrësit dhe tavani ishte prokuror në prokurorinë e Tiranës.

Pas renditjen nga KLP të 3 prokurorët do t;i nënshtrohen verifikimit të pasurisë dhe figurën nga SPAK. Kandidatët e tjerë u renditën si më poshtë, Bledar Maksuti, Kreshnik Ajazi, Pali Deçolli, Albert Kuliçi dhe Sonila Muhametaj.

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka marrë këtë vendim pasi ka dëgjuar platformat e kandidatëve dhe po ashtu çështjet që ata kanë pasur nën hetim dhe dosjet që kanë përfaqësuar në gjykatë.

3 prokruroët e rinj tashmë do të lejojnë kontrollin e llogarive të tyre bankare dhe përgjimin e celularëve të tyre dhe të familjarëve. Sipas ligjit për Prokurorinë e Posaçme mandati i prokurorëve është 9-vjeçar, pa të drejtë rikandidimi.

